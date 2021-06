Evakuerte på Sotra kan flytte hjem – brannmannskap på vakt gjennom natten

Det er en vurdering som brann og politi har gjort av situasjonen som gjør at de evakuerte kan flytte hjem til sine boliger.

– Vi har vurdert det slik at det er forsvarlig at folk flytter hjem. Vi har mye folk ute på vaktposter natt til torsdag som kontinuerlig vil overvåke situasjonen, sier innsatsleder Jon Magnus Birkeland i Bergens brannvesen ved 20-tiden onsdag kveld.

Vinden i området har løyet betraktelig og vil erfaringsmessig være rolig om natten, og fredag er det i tillegg ventet mye regn i området.

Kan evakuere på kort varsel

Innsatsleder Per Magnus Vabø i Vest politidistrikt understreker at politiet vil ha høy beredskap gjennom natten og på kort tid kan iverksette evakuering hvis dette skulle bli nødvendig.

– Jeg vil også sterkt oppfordre folk til å ikke gå inn i de berørte områdene, sier Vabø.

I tillegg til brannmannskapene er også Sivilforsvaret satt inn i området for å observere og overvåke.

Det er brannmannskaper fra fem forskjellige stasjoner involvert i slukningsarbeidet.

Brannvesenet fikk melding ved 14-tiden onsdag om brann i gress og lyng flere steder ved Spjeld og Fjæreidpollen på Sotra. 25 minutter senere kom meldingen om at brannen nærmet seg et boligfelt ved Spjeldsfjellet, skrev Bergens Tidende.

Synlige flammer

NRK skrev at det var synlige flammer og kraftig røykutvikling på sørsiden av Spjeldsfjellet.

Iherdig innsats av brannvesenet sørget imidlertid for at det tidlig ble klart at det ikke var fare for spredning til boligområdene.

I forrige uke ble over 500 personer evakuert da skogbrannen rammet Sotra. Brannen i forrige uke startet torsdag, og da fikk ikke brannmannskapene kontroll på brannen før dagen etter.

