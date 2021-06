Kunnskapsministeren vil skjerpe tilbudet i SFO

Kunnskapsminister Guri Melby (V) peker på undersøkelser som viser at tilbudet med skolefritidsordningen (SFO) i noen kommuner ligner en oppbevaringsplass der barn får tilsyn.

En tidligere undersøkelse viser store forskjeller i tilbudet. Mange kommuner har ikke egne planer. En av tre foreldre er ikke fornøyd med mattilbudet. For barn som trenger tilrettelegging, er tilbudet ofte for dårlig. Samarbeidet med foreldre, barnehage og skole varierer.

[ Dagsavisens serie Slik formes skolene: Regjeringens hemmelige barneeksperiment (+) ]

Fra høsten

– Med den nye nasjonale rammeplanen vil vi sikre at alle barn får et godt SFO-tilbud uavhengig av hvor de bor og hvilken skole de går på, sier Melby.

Den nye rammeplanen for SFO skal gjelde fra 1. august.

– Fysisk aktivitet og mat og måltidsgleder er viktige områder for SFO å jobbe med. Det er også viktig at alle barn blir sett og inkludert i leken og i aktivitetene, sier Melby.

Den nye planen tar for seg lek, kultur og forskjellige aktiviteter, fysiske aktiviteter og mat. Verdigrunnlaget for tilbudet man får fra kommunene, skal være felles med barnehagen og skolen. Det skrives likevel at SFO ikke er en pedagogisk virksomhet som barnehage og skole, men et fritidstilbud.

Saken fortsetter under videoen

1. klasse

Det går i dag 150.000 barn på SFO i Norge. Over 80 prosent av barna i 1. klasse går der. Ifølge Kunnskapsdepartementet er den nye SFO-planen utviklet i samarbeid med blant annet en rammeplangruppe med ulike fagbakgrunn.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen