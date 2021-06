Grønt koronapass gir ikke fritak fra innreisekarantene

Av Bibiana Piene

– Ja, de må i karantene, men kan teste seg ut av innreisekarantene ved negativ PCR-test tidligst etter tre døgn, sier statssekretær Erlend Svardal Bøe (H) til NTB.

PCR-test er den vanlige koronatesten der prøver fra nese og svelg bli analysert.

[ Når får man koronavaksine i Oslo? Sjekk din bydel her ]

Forventer fritak

I det nye koronasertifikatet, som etter planen skal gjelde fra fredag, får fullvaksinerte og beskyttede, det vil si folk som har hatt korona eller fått første vaksinedose for tre uker eller mer siden, grønt, mens uvaksinerte får rødt.

Førsteamanuensis Anne Kjersti Befring ved Universitetet i Oslo, som er en av Norges fremste eksperter på smittevernloven, sa til NTB tirsdag at hun forventer at karantenekravet forsvinner for dem med grønt pass.

– Nødvendighetsvilkåret i smittevernloven betyr at man ikke kan ha smittevernreguleringer som er unødvendige og ikke kan begrunnes, mener hun og viser til at det nå er godt dokumentert at koronavaksinen beskytter mot smittespredning.

[ Peder Kjøs om sinne: – Utblåsinger kan få store konsekvenser som ikke er gode (+) ]

Ny vurdering

Regjeringen mener imidlertid å ha sitt på det tørre når det gjelder forholdsmessigheten i karantenekravet.

– Helsedirektoratet og FHI vurderer at vilkårene i smittevernloven for å ha innreisekarantene for beskyttede fortsatt er oppfylt, slår Bøe fast.

For fullvaksinerte kan imidlertid situasjonen endre seg.

Saken fortsetter under videoen

– Regjeringen har bedt Helsedirektoratet og FHI gjøre en ny vurdering av når fullvaksinerte kan få unntak fra innreisekarantene fullt ut, sier statssekretæren.

Onsdag holder helseminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg en ny pressekonferanse om koronasituasjonen. Den skal imidlertid først og fremst handle om Janssen-vaksinen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen