Frp støtter frihandelsavtalen med Storbritannia

Avklaringen kommer etter et møte i Frps stortingsgruppe onsdag.

Fremskrittspartiet hadde foretrukket bedre vilkår for sjømatnæringen i Norge, men vil likevel stemme for, opplyser Frps næringspolitiske talsperson Sivert Bjørnstad.

– Det som har gjort avgjørelsen vanskelig for oss, er den tapte muligheten dette er for sjømatnæringen. Vi blir i stor grad fortsatt en råvareeksportør av denne avtalen, dessverre, sier han.

For det store flertallet av bedrifter er det likevel en god avtale, understreker Bjørnstad.

– Det har vært avgjørende for at vi stemmer for avtalen.

Frihandelsavtalen ble lagt fram fredag i forrige uke, men må godkjennes i Stortinget før den kan tre i kraft.

I avtalen får Norge bedre betingelser for eksport av fryste reker, hel hvitfisk og fryst filet av hyse, sei og torsk. Men britisk fiskeforedlingsindustri skjermes. Samtidig har Norge gitt britene kvoter på varer som ost, svin og kylling.

Frihandelsavtalen sikrer nye handelsforbindelser mellom Norge og Storbritannia etter britenes uttreden av EU og det indre marked gjennom EØS-avtalen.

