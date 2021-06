Uklart om regjeringen får flertall for streikestans

SV, MDG og Rødt har alle sagt at de vil stemme mot regjeringens proposisjon om tvungen lønnsnemnd i kommunestreiken. Ap vil vente til etter at regjeringen har lagt fram saken for Stortinget fredag.

– Vi skal selvsagt gå inn i saken og se hvordan regjeringen begrunner saken, og så får vi ta stilling til saken da, sier Aps Rigmor Aasrud til NTB.

Saken behandles tidligst i starten av neste uke.

Også Fremskrittspartiet og Senterpartiet opplyser at de foreløpig ikke har bestemt seg. Dermed er det ennå ikke avklart om det blir flertall i Stortinget for regjeringens avgjørelse om å avbryte streken.

Det har aldri før hendt at en tvungen lønnsnemnd er blitt nedstemt.

To streiker

Unios streik i kommunesektoren ble avbrutt av regjeringen forrige fredag med begrunnelse om at det var brannfare på et gjenvinningsanlegg i Fredrikstad.

Mandag grep regjeringen også inn med tvungen lønnsnemnd mot Unios medlemmer som streiket i Oslo. Der ble avgjørelsen begrunnet med fare for liv og helse som følge av få sykepleiere på jobb i hjemmetjenesten i Nordre Aker bydel.

– Vi regner med at denne proposisjonen også kommer fredag, så vi venter til den kommer. Det er på mange måter regjeringens privilegium å gjøre vurderingene om liv og helse, men det er viktig å se grunnlaget. Det har vært noe uenighet om faktagrunnlaget i den første saken, og vi regner med det blir beskrevet i proposisjonen, sier Aasrud.

– Aldri skjedd før

Hva som skjer hvis regjeringen skulle gå på en smell og ikke få flertall i Stortinget, er nokså uklart.

– Det har aldri skjedd før. Så det er det er det ingen som vet. Men regelverket må vel tolkes slik at man kan gå tilbake streiken, sier forsker Kristine Nergaard ved Fafo til NTB.

Formelt sett er det Stortinget som eventuelt avslutter streiken, og de streikende kan i prinsippet streike fram til et slikt vedtak kommer. Men praksis og kutyme har vært å avslutte når regjeringen sier de vil ha tvungen lønnsnemnd. (NTB)