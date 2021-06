Rekordmange henvendelser til hjelpeorganisasjoner fra barnefamilier

Blå Kors må avvise rundt tre av fire som søker om gratis ferie.

– Vi ser at de aller fleste som søker hos oss, krysser av på at det skyldes fattigdomsproblematikk. Det øker for hvert år som går. Det var ille før, og under pandemien har det blitt enda verre, sier Stine Hermansen Bomann i Blå Kors til TV 2.

Røde Kors har plass til 3.400 deltakere i sine ferietilbud, men må avvise flere søkere, opplyser Camilla Ringdal Dukefos, programleder for barn og unge i Røde Kors.

