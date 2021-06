Hun er en av stadig flere økonomi-influensere som mener veien til økonomisk frihet ikke går gjennom arbeid.

– Optimalt ønsker jeg å ha sju inntekter. De fleste millionærer har sju inntektskilder, sier Nina Reynisdottir.

Podkasten Rørsla møter influenseren, bedre kjent på sosiale plattformer under profilen «Invester med Nina», på hjemstedet Tomrefjord, utenfor Molde.

For 21.500 følgere på TikTok, og med over 30.000 visninger på YouTube, gir influenseren økonomiske råd og investeringstips til følgerne sine. De fleste er i 20-åra.

– Altså, jeg er ikke så interessert i penger i seg selv, men mer friheten penger kan gi, sier Reynisdottir til podkasten Rørsla.

Et økende antall økonomi-influensere gir unge råd om hvordan de kan oppnå full økonomisk frihet ved å tenke nytt og annerledes. Handler god økonomi bare om å ha rett innstilling? Hør podkasten og møt influenser Nina:

Sluttet i fast jobb – vil leve av eiendom

I fjor sa Reynisdottir opp sin faste jobb som markedsfører. Planen videre var å satse fullt på gründervirksomhet, sosiale medier og ikke minst – investering i eiendom.

Nå venter Reynidsdottir på at huset hun har kjøpt sammen med samboeren, skal stå ferdig. Hun leier allerede ut leiligheten sin i Oslo, som hun kjøpte med faren som medlåntaker for noen år siden. I dag eier hun hele lånet selv.

– Utleie skal være en del av jobben min, og inntekten min i fremtiden, sier Reynisdottir til Rørsla.

I tillegg skal influenseren leve av inntekt fra sitt eget nyoppstartede mediebyrå, nøysom sparing og avkastning fra fond og aksjer.

Du kan tenke deg rik

Profiler som «Spareglede», «Happy Money» og «Hvordan bli rik?» har flere titalls tusen følgere på sosiale medier. På Facebook har det vokst fram grupper for økonomiinteresserte med over 30.000 medlemmer, for eksempel «Moneypenny», retta spesielt mot kvinner som ønsker å dele erfaringer om investering og sparing.

Felles for mange av økonomi-influenserne er at de henvender seg til et ungt publikum, og viser til at det finnes alternative veier til økonomisk frihet, som for eksempel fondssparing, aksjer og utleie.

– Det handler om å se muligheter. Hvis jeg tenker at jeg er fattig, og at alle odds er imot meg, så vil handlingene mine påvirkes av den tankegangen, sier Reynisdottir.

– Kan vi tenke oss rikere, til tross for arbeidsledighet, for eksempel?

– Ja, absolutt, det er kanskje da du har størst behov for å tenke nytt. Kartlegg mulighetene dine, søk kunnskap og sett deg sparemål som du kan gjøre investeringer med.

Hun legger til:

– Jeg er langt ifra den første eller siste som vil bruke denne typen teknikk. Det er en velkjent tankemåte for å skaffe seg mer suksess i livet.

Influenseren Nina Reynsdottir gjør det stort på TikTok, under profilen «Invester med Nina». (Ida Bing/FriFagbevegelse)

Tidligpensjonister

– Ser man på individnivå, så begynte jeg å tenke: Er det en smartere måte å kunne få en god inntekt på, eller tjene enda mer, men ikke jobbe hardt? Da begynte jeg å komme inn i «FIRE-bevegelsen», sier Reynisdottir.

Bevegelsen står for «financially independent, retire early», forkortet FIRE, og er en tankegang med utspring fra USA. Bevegelsen har fått økt popularitet de siste åra. Den baserer seg på å spare mest mulig i ung alder, for deretter å gjøre investeringer som gir den enkelte mulighet til å pensjonere seg tidlig, for eksempel som 35-åring, og leve av avkastninger resten av livet.

– Mitt endelige mål er å pensjonere meg tidlig. Det betyr ikke at jeg ikke kommer til å jobbe, men det betyr at jeg har muligheten til å gjøre de tingene jeg vil.

Reynisdottir sier hun ofte får kritikk for å ikke bidra til samfunnet dersom hun pensjonerer seg tidlig.

– All inntekten jeg tjener er skatt- og momspliktig. Jeg bidrar til velferdsstaten gjennom avgifter på lik linje med naboen, sier hun.

Arbeidslivet skuffer

– Jeg tror det er mange som opplever at arbeidslivet svikter dem. Det er i alle fall hva jeg ser, og hva følgerne mine forteller meg. De opplever å få midlertidige stillinger og vikariater, og at dagens arbeidsmarked ikke er hva de så for seg.

Reynisdottir mener mange unge ønsker seg mer fleksibilitet i arbeidshverdagen.

– De liker ikke lederhierarki, og de liker ikke å stemple seg inn og ut av jobb.

– Selv opplevde jeg at en 8-timers arbeidsdag var begrensende. En 8 til 4-jobb passer meg ikke. Tanken på at jeg skulle gjøre det samme i 40 år var ekstremt overveldende. Da føltes det å starte for seg selv som en riktig løsning.

Men Reynisdottir er tydelig på at det å starte noe eget, og skaffe seg alternative inntektskilder som for eksempel boliginvestering, ikke er noe alle kan gjøre.

– Samfunnsøkonomisk vil det ikke fungere at alle tenker slik. Men det hadde kanskje tvunget oss til å finne nye løsninger hvis en stor nok gruppe hadde tenkt på denne måten.

Hun legger til:

– Jeg har selv gjort mange utradisjonelle valg for å spare penger og øke inntekten min på andre måter. Det er et offer jeg er villig til å gjøre. Det betyr ikke at andre skal gjøre det, men de kan.

– Hva med å pensjonere seg tidlig, er det noe alle kan gjøre?

– Samfunnet hadde kollapset hvis alle gjorde det, slik det er i dag. Så, nei, svarer influenseren.

Hun presiserer at hun ikke snakker for alle, kun for seg selv og de som er interessert i å gjøre lignende valg.

Ønsker ikke trenden velkommen

– Alle kan ikke pensjonere seg når de er 40, for det er ikke slik samfunnsmodellen er bygget opp. Du vil melde deg ut av mange pensjonsmuligheter, og det å leve av avkastning er usikkert, sier Naemy Trandum Aasen.

28-åringen jobber som renholder, og er ungdomstillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund. Hun kan godt forstå at unge søker seg til mer frihet og ønsker å pensjonere seg tidlig, men mener det ikke er bærekraftig.

Hun er enig i at mange unge møter et usikkert arbeidsliv med blant annet stor grad av deltidsstillinger. Allikevel ønsker hun ikke trenden med å tenke seg rikere ved hjelp av utradisjonelle inntekstkilder velkommen:

– Noen må ha en 8 til 4-jobb for at andre skal kunne gjøre veldig utradisjonelle og individualistiske valg. Og hvis det plutselig ikke finnes flere arbeidstakere fordi alle er arbeidsgivere, har du ingen å forhandle lønn med, ingen som inngår avtaler med deg, eller krav på sykepenger.

Hun legger til:

– Det er imponerende at noen kan følge drømmen sin om å være individualist og få det til, men det er også veldig provoserende at det oppfordres til det. For den eneste grunnen til at noen kan være fullstendig individualister, er fordi vi andre bidrar til fellesskapet.

Naemy Trandum Aasen mener det er positivt at unge påvirkes til å ta grep om personlig økonomi. (Ole Palmstrøm/FriFagbevegelse)

Alle kan ikke tenke seg rike

Aasen er svært positiv til at unge fokuserer mer på sin personlige økonomi. Selv er hun opptatt av sparing, men tror at økonomi-influensernes tanker om å gå utradisjonelle veier for å tjene mer penger, ikke passer for alle:

– Alle kan ikke tenke seg rike. Alle kan gjøre noe med økonomien sin, men alle har begrensninger på hva og hvor mye som kan gjøres.

Som renholder i et lavtlønnsyrke er hun et godt eksempel på en som prøver å spare, men som møter begrensninger, forklarer Aasen:

– Jeg klarer å spare 22 prosent av inntekten min, men med mindre jeg gjør ordentlige inngripende ting i hverdagen, så har jeg ikke mer å gå på.

Hun legger til:

– Ja, hvis du ofrer all mulig fritid for å gjøre utradisjonelle valg, så vil du kunne tjene mer penger. Men hvor mye av fritiden min, med to små barn, skal jeg ofre?

Det siste året har i tillegg forsterket bildet av at samfunnet har behov for at unge søker det tradisjonelle arbeidslivet, mener hun:

– Det er mange bransjer vi er helt avhengig av for at samfunnet skal fungere. Da trenger vi også at unge ønsker å gå inn i den sektoren. Hvis ikke har vi til slutt ikke noe samfunn, sier Aasen.

