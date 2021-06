Helseministeren bekymret for at en del planlegger utenlandsferie

Etter at regjeringen la fram en dato for koronasertifikatet i forrige uke, har antall bestillinger på reiser eksplodert, skriver Dagbladet/Børsen.

Koronasertifikatet som skal være klart 11. juni gjelder i utgangspunktet kun for innenlandsreiser, men økningen i reisebestillinger gjelder også utenlandsreiser til land som Spania, Frankrike, Hellas og Kroatia.

– Vi er bekymret for at ganske mange nå planlegger å reise til utlandet, selv om regjeringen råder at man ikke gjør det med mindre det er strengt nødvendig, sier Høie til avisen.

Utenriksdepartementets råd om å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land, gjelder i utgangspunktet til 1. juli. Det er gjort unntak for land og regioner i Norden og land i EØS/Schengen-området som oppfyller FHIs kriterier for lav smittespredning.

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad er imidlertid ikke like bekymret som Høie. Han mener det er en naturlig effekt av at samfunnet nå gradvis gjenåpnes, men understreker at det fremdeles er viktig å tenke seg om hvis man har planer om å reise langt av gårde.

