Byrådet i Oslo forlenger koronatiltak til 18. juni

Den forsiktige gjenåpningen av Oslo har vært vellykket, men utbrudd de siste dagene viser at det skal lite til før bildet endrer seg, slår byrådsleder Raymond Johansen (Ap) fast.

– Nå ser vi høy smitte blant ungdommer og i bydeler der det til nå har vært relativ lav smitte. Derfor velger vi nå å gå varsomt fram, slik at Oslofolk kan fortsette å nyte nyvunnen frihet, sier han i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Smitten økte i starten av juni, og et utbrudd blant russen har ført til høye smittetall i blant annet Nordre og Vestre Aker. I forrige uke var det 596 nye smittede i Oslo, de høyeste tallene siden midten av mars.

Byrådet har dermed besluttet å innføre forbud mot bruk av russebusser.

Johansen viser til Trondheim, Hammerfest og Hamar, som alle har måttet stenge ned etter store lokale utbrudd.

– Det gjør vi det vi kan for å unngå. Vi har fremdeles våre ord i behold om at når vi åpner så ønsker vi at det skal være for godt, sier byrådslederen.

Fakta om koronatiltak i Oslo

Tirsdag ble det klart at Byrådet i Oslo forlenger dagens koronatiltak til 18. juni. Disse tiltakene blir forlenget:

Barn og unge som er under 20 år, kan delta på innendørs trening og fritidsaktiviteter i grupper på inntil 20 personer. Utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge kan gjennomføres med inntil 30 personer.

Treningssentre kan åpne for individuell trening, men gruppetrening vil ikke være tillatt.

Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper. Ved utendørs idretts- og fritidsaktiviteter for voksne er det tillatt å være inntil 20 personer.

Arrangementer utendørs kan gjennomføres med inntil 50 personer til stede når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Skjenkestopp er satt til klokken 22.00 på restauranter og skjenkesteder.

Det er ikke tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster i private hjem med flere enn ti personer til stede. Det samme gjelder i hager, bakgårder, uteplasser knyttet til private hjem.

Arrangementer innendørs kan gjennomføres med inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Det er tillatt å være inntil 50 personer til stede i begravelser og bisettelser.

Barnehager, barneskoler, ungdomsskoler og videregående skoler fortsetter på gult nivå, mens voksenopplæringen er på rødt nivå.

Alle som arbeider på flere enn én byggeplass, skal testes hver 7. dag.

Det er påbud om hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Kilde: Oslo kommune

