Vil fjerne nok en avgift for å stanse grensehandel

Søndag ble det kjent at Frp har fått gjennomslag for å fjerne avgiften på alkoholfrie drikkevarer i forhandlingene med regjeringen om revidert budsjett. For brus og andre drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff, er avgiften nå på 1,82 kroner per liter.

– Brus er en typisk lokkevare i svenske butikker. Ved å fjerne denne avgiften vil prisene på brus i norske butikker bli mer på nivå med prisene i svenske butikker. Det vil føre til at vi får beholde handel i Norge, sier Trond Vegard Sæle, 2. nestleder i Negotia og hovedtillitsvalgt ved Ringnes.

– Men vi har fortsatt grunnavgiften på engangsemballasje på 1,27 kroner per enhet, uansett om du kjøper 0,33 liter eller 1,5 liter med brus. Den burde også ha blitt fjernet, fortsetter Sæle.

– Svenskene har ikke en slik avgift. I tillegg har de moms på 12 prosent mot 15 prosent her i Norge. Med priser som er lavere i Sverige, vil vi derfor fortsatt få handelslekkasje på slike varer.

[ Vil ha billigere brus, godteri, øl, vin, brennevin og tobakk ]

– Blir feil å feire

Noen dager før Frps forhandlere med brede smil om munnen kunne fortelle om fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer fra 1. juli, opplyste statsminister Erna Solberg (H) til NTB at handleturer i Sverige «vil være innenfor rekkevidde i løpet av en måned eller to». Det gledet mange, men for Sæle var dette en gladnyhet med en lei bismak.

– Det er bra at grensene åpner igjen, men det blir feil å feire muligheten for å kunne dra til Sverige for å handle billig igjen, når vi vet at folk vil miste jobben og at det blir færre jobber i Norge på grunn av det, påpeker Sæle.

En rapport som Virke offentliggjorde for en ukes tid siden, konkluderer med at omsetningen i dagligvarebutikkene i grensehandelsområdet økte med 5,8 milliarder kroner i fjor. Det medførte flere jobber i de tidligere fylkene Akershus, Oslo, Sør-Trøndelag, Vestfold og Østfold. Også i butikkene til Vinmonopolet ble det jobbet på spreng i 2020. Stengte grenser bidro til en omsetningsvekst på 2,8 milliarder kroner der.

[ Grensehandel med store CO2-utslipp på kjøpet ]

10 prosent flere?

En mer permanent situasjon uten grensehandel vil også kunne få stor effekt for virksomhetene som produserer mat og drikke.

– På tampen av 2019 beregnet Ringnes at bemanningen kunne ha blitt økt med 10 prosent hvis vi hadde fått tettet igjen handelslekkasjen over grensa, forteller Sæle.

– Tror du fjerningen av avgiften på alkoholfrie drikkevarer kan føre til flere jobber i Ringnes?

– Det er vanskelig å si. Det er jo ikke bare å ansette folk og så si dem opp igjen hvis effekten av dette ikke blir som vi håper på. Folk må jo bli behandlet på en ordentlig måte, svarer Sæle.

– Det er ikke bare brus som handles av Nordmenn i Sverige. Mange fyller også opp bilene sine med godterier, tobakk og alkohol. Hva tenker du om det norske avgiftsnivået på slike varer?

– Vi har fokus på typiske lokkevarer som brus, svarer Sæle.

– Vi vil derfor jobbe videre for en fjerning av grunnavgiften, slik at vi kan beholde mer av handelen i Norge.

[ Frykter Frp skal gjøre flere syke ]

Forundret over Erna

Petter Haas Brubakk er administrerende direktør i NHO Mat og Drikke. Han synes det er svært positivt at Frp har fått gjennomslag for ytterligere reduksjoner av høyt avgiftsbelagte varer i Norge.

– Det bidrar til å dempe grensehandelen, men er langt fra tilstrekkelig, påpeker Brubakk til Dagsavisen.

– Avgiftsgapet mellom Norge og Sverige er fortsatt altfor stort. Det gjelder både alkoholholdige varer, snus og tobakk.

Han er enig med Sæle at tiden ikke er inne for feiring.

– For dem som kommer til å miste jobben når grensen åpner, er det liten grunn til å feire. NHO Mat og Drikke ønsker åpne grenser og like konkurransevilkår. At statsministeren og andre presenterer gladnyheter om åpne grenser uten selv å ha tatt noen politiske initiativ for å sikre disse arbeidsplassene på norsk side av grensen, er et sterk signal til de mange tusen som har fått jobb i Norge fordi grensehandelen er redusert kraftig. Jeg synes det er forunderlig fra et parti som setter jobbskaping som et av sine viktigste mål, sier Brubakk.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her!