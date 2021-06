Lørenskog-saken: Politiet gjør nye avhør etter tips om konkrete personer

Politiet mottatt over 100 nye tips knyttet til kryptovaluta, opplyser politiadvokat Gjermund Hanssen til TV 2.

Flere av tipsene er så relevante at de umiddelbart har kalt inn folk avhør. Politiet har også gjort nye søk i det omfattende etterforskningsmaterialet de sitter på.

[ Kidnapping, trusselbrev, løsepenger og mulig drap. De har skrevet bok om Lørenskog-saken ]

– Tipsene omhandler både navngitte enkeltpersoner og miljøer, samt utfyllende informasjon om de særtrekkene som er fremhevet, og hvordan disse kan belyses ytterligere, sier Hanssen.

Det skjer etter at politiet i mai gikk ut i VG med opplysninger om at den eller de som står bak ugjerningen, i løpet av sommeren 2018 overførte et beløp i den relativt ukjente kryptovalutaen dash til en konto på kryptobørsen Huobi.

Saken fortsetter under videoen

På Huobi-kontoen ble pengene vekslet fra dash til den langt mer kjente kryptovalutaen bitcoin. Disse bitcoinene ble senere brukt til å kommunisere med Tom Hagen (70) gjennom kodede meldinger.

Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth, som forsvant fra parets hjem 31. oktober 2018, men nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen