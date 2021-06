To nye smittede i Drammen

Bare to ganger er det rapportert om lavere tall i Drammen etter den tredje smittebølgen, opplyser Drammen kommune.

Det er også første gang på tre måneder, altså før den tredje smittebølgen i begynnelsen av mars, at Drammen kommune har fire dager på rad med færre enn ti rapporterte smittetilfeller.

De siste 14 dagene er det påvist 138 tilfeller, som er fem færre enn det som ble rapportert i går.

– Vi må huske at det er gjennomgående lavere tall i helgene enn i ukedagene, men samtidig kan vi glede oss over det tallene viser. Nå har vi hatt fire dager på rad med smittetall under ti personer, og det er svært positivt, sier smittevernoverlege Einar Sagberg. (NTB)