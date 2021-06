FHI og statsministeren: Pandemien er ikke over i Norge

– Det er svært få som legges inn på sykehus, og under et par tusen smittede som påvises per uke. Tallene går raskt nedover samtidig som stadig flere vaksineres. Vi vil se noen små utbrudd her og der, men vi vet hvordan de skal stoppes i løpet av tre-fire uker, sier Aavitsland til NRK.

Han sier vi kan begynne å forberede oss på en hverdag der korona har veldig liten plass i livene våre.

FHI understreker i en pressemelding at pandemien ikke er over.

– Det er for tidlig å fastslå fra FHIs side at denne pandemien er over i Norge. Preben Aavitsland har i dag også selv presisert at vi har igjen innspurten. Men det er en svært gledelig utvikling at både antallet smittetilfeller og positive tester går ned, og at forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling har vært stabilt lav de siste ukene, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

Statsminister Erna Solberg sier til NRK at det er viktig ikke å ta gledene på forskudd. Hun sier det er viktig at vi ikke snubler på oppløpet.

– Det kan være at noen tenker at de skal la være å vaksinere seg, eller ta den festen som myndighetene sier man ikke skal ta. Så det er litt dumt hvis vi sender sånne signaler. Det opplever jeg at Aavitsland ikke gjør, men det er viktig at vi nå er tydelig i kommuniseringen, sier Solberg til NRK.

– Vi kan være kvitt pandemien utpå høsten hvis det ikke skjer noe internasjonalt, hvis alle som skal vaksinere seg gjør det og hvis vi ikke snubler på oppløpet, sier Solberg.

