Ola Borten Moe: «Åpenbart» best med regjering uten SV

I en tale til Senterpartiets landsmøte lørdag kom nestlederen med et klart signal til SV:

– Det er åpenbart at vi trenger å skifte regjering. Det er like åpenbart at en regjering med Sp og Ap alene er det beste alternativet, sa han.

Ifølge ham kan Ap og Sp få flertall alene om de bare har tro på det. Men hvis Ap ikke har «selvtillit» nok, får Sp trekke lasset alene, la nestlederen til.

– Gjennom denne talen utfordrer jeg Arbeiderpartiet til å vise samme selvtillit. Og da tror jeg det er godt innenfor rekkevidde at Senterpartiet og Arbeiderpartiet får flertall alene, sier Borten Moe til NTB.

– Jeg mener veldig sterkt at velgerne vil gi oppslutning til et tydelig regjeringsalternativ som man ber om tillit til gjennom et valg.

Høyre: – Åpenbart ubehagelig

Høyres Linda Hofstad Helleland mener derimot at Borten Moe er uredelig overfor velgerne.

– Senterpartiet og Borten Moe må samarbeide med SV, MDG eller Rødt enten de vil eller ikke, hvis de vinner valget i høst. En flertallsregjering med Ap og Sp alene ser det ikke ut til at velgerne vil ha, sier hun.

Ifølge Helleland hadde det vært ryddigere overfor velgerne å fortelle åpent om hvor avhengig Ap og Sp blir av andre partier på rødgrønn side.

– Det er åpenbart ubehagelig å bli klistret til sosialister, kommunister og MDG, men det er realiteten.

– Ikke usannsynlig

Borten Moe mener for sin del at det er innenfor rekkevidde å nå 85 mandater og dermed flertall i Stortinget.

– På de beste målingene ligger vi opp mot 80 mandater. Det er ikke usannsynlig at de kan flytte de siste fem-seks-sju gjennom en valgkamp. Det er tvert imot ikke uvanlig at det flyttes så mange mandater gjennom en valgkamp, sier han.

I mai lå Sp og Ap an til å få 75 mandater til sammen, ifølge et gjennomsnitt av meningsmålinger som nettstedet Poll of polls har regnet ut.

