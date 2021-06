Minst 48 prosent av de skadde hadde drukket alkohol, melder kanalen.

Forrige onsdag åpnet Oslo opp igjen etter 197 dager med sosial nedstenging. Den første uken med skjenking til klokken 22 ble det registrert 77 skader på legevakten. Det tilsvarer 11 skader i døgnet, som er det høyeste døgntallet noensinne.

60 prosent av skadene skjedde på natten mellom klokken 22 og klokken 6.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide minner om at man blir straffet dersom man ikke er skikket til å kjøre.

– Fyllekjøring på elsparkesykkel er forbudt, på samme måte som fyllekjøring på sykkel alltid har vært forbudt, sier han.

– Det at det ikke er en fastsatt promillegrense for sykkel og elsparkesykkel betyr ikke at det er fritt fram. Det må folk forstå, og politiet gjennomfører kontroller av dette, legger han til. (NTB)

