Saken om det brennende liket i Maridalen kommer opp for retten

– Min klient avviser kategorisk enhver kjennskap eller befatning med denne saken, sa Lies forsvarer, advokat Jacob Sanden Ringsrød til TV 2, i april.

Ifølge tiltalen, som ble tatt ut i fjor sommer, tente John Edvin Lie (58) på klærne til en død mann og/eller annet brennbart materiale i umiddelbar nærhet av liket slik at det ble påført store brannskader og delvis brant opp.

Liket ble funnet etter at brannvesenet 18. juli fikk melding en skogbrann nordvest for Hammern og nær Ullevålseterveien i Maridalen. Da de kom fram, viste det seg at det var et telt som hadde brent. Noen hundre meter fra brannstedet ble den døde funnet.

Lie bodde på en av teltplassene i nærheten av der liket ble funnet og ble pågrepet like ved liket.

Saken mot Lie var opprinnelig berammet til mai, men nå er det klart at saken skal gå i Oslo tingrett mandag og tirsdag i neste uke.

Lie, som tidligere het Johnny Olsen, ble først siktet for drap. I september samme år ble siktelsen endret til likskjending.

58-åringen har hele tiden stilt seg uforstående til siktelsen og hevdet at han «var på feil sted til feil tid».

John Edvin Lie ble som 18-åring dømt til 18 års fengsel for de såkalte Hadelands-drapene i 1981.

