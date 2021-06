Politiet henlegger sak etter at ettåring ble funnet død i 2013

Trøndelag politidistrikt skriver i en pressemelding torsdag at saken ble henlagt i forrige uke.

Det var 27. november i 2013 at den 15 måneder gamle gutten ble funnet død i tettstedet Vanvikan i Trøndelag. Barnets foreldre ble etter hvert siktet for legemsbeskadigelse med døden til følge.

I 2014 ble saken henlagt fordi man ikke kunne fastsette dødsårsaken til barnet.

I mai 2019 ble saken gjenopptatt etter at det framkom nye opplysninger om barnets død, og i september samme år ble barnets far igjen siktet og pågrepet. Han satt to uker i varetekt. Moren døde i 2018.

Finner ikke dødsårsak

Grunnen til at saken nå henlegges på nytt, er at politiet fremdeles ikke har klart å finne årsaken til at gutten døde.

– Politiet i Trøndelag har foretatt en omfattende etterforskning etter at saken ble gjenopptatt, og har hatt bistand fra Kripos. Det er blant annet foretatt en rekke vitneavhør og gjennomgått store deler informasjon. Videre er det gjennomført nye analyser og sakkyndige vurderinger, skriver Trøndelag politidistrikt.

Under etterforskningen ba også påtalemyndigheten om utlevering av biologisk materiale fra den døde gutten fra forskningsbiobank ved NTNU, men Høyesterett sa endelig nei til dette i september i fjor.

Varsler erstatningskrav

Farens forsvarer, advokat Heidi Reisvang, sier til NRK at henleggelsen av siktelsen mot ham var forventet. Hun sier at han nå vil be om erstatning.

– Min klient vil kreve erstatning for at han på ny er satt under etterforskning, i tråd med det erstatningsnivået ligger på i praksis. Til dette kommer at han ble satt i varetekt i 2019. Jeg kan imidlertid ikke si noe mer konkret om dette nå, sier Reisvang.

