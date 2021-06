Tre av fire støtter kommunestreiken

20 prosent sier de støtter streiken i mindre grad eller ikke i det hele tatt, ifølge undersøkelsen Respons Analyse har utført for Unio.

Fra onsdag er 22.500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter i streik over hele landet.

– Jeg tror pandemien har vist at våre medlemmer gjør en uerstattelig innsats for samfunnet, sier streikeleder Steffen Handal for Unio kommune.

