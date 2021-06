– Det er tydelig at man kan endre holdninger. Men vi ser at holdningene går tilbake etter en stund, sier en av forskerne bak studien, Andreas Kotsadam fra Frischsenteret, til NRK.

Forskere fra Sverige, USA og Norge står bak studien hvor 500 rekrutter fra Brigade Nord deltok.

Mennene som delte rom med kvinner, var mer positive til likestilling enn dem som ikke gjorde det, og fikk bedre holdninger til det motsatte kjønn.

Men kun et halvt år etter at rekruttperioden var over, gikk mennene tilbake til gamle holdninger.

