Stortingsflertallet overkjørte regjeringen - vaksinerte slipper karantenehotell

Den midlertidige ordningen trer i kraft torsdag klokken 12 og varer fram til sertifikatet med QR-koder er på plass, opplyste helseminister Bent Høie (H) på en pressekonferanse onsdag.

Det var Stortinget som presset gjennom dette. Aftenposten skriver at et flertall bestående av opposisjonspartiene krevde at regjeringen lar vaksinerte slippe karantenehotell når de kommer til Norge fra utlandet.

Tror flere vil reise

Ordningen innebærer at man kan ta karantenen hjemme eller på annet egnet sted, hvis man kan dokumentere på helsenorge.no at man er fullvaksinert, har fått første dose for mellom 3 til 15 uker siden, eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

– Papirutskrifter eller andre lands dokumentasjon er ikke verifiserbare, og da må man på karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Høie sier at det trolig blir flere som vil reise etter endringene.

– Da er det viktig å understreke de rådene vi har om å fortsatt unngå unødvendige reiser. Og hvis du likevel velger å reise, må du være forberedt på lange køer på grensen. Vi har fortsatt grensekontroll og testing, og politiet har ikke ubegrenset kapasitet, sier Høie.

De som allerede er på karantenehotell og kan dokumentere at de er vaksinerte eller har vært smittet, kan fra og med torsdag ta resten av karantenen hjemme.

Fire partier

Ifølge Aftenposten støttet et flertall bestående av SV, Senterpartiet, Frp og Arbeiderpartiet følgende merknad, som Arbeiderpartiet har gått inn for:

«Stortinget ber regjeringen i påvente av koronasertifikat snarest få på plass en trygg og verifiserbar midlertidig løsning som sikrer at personer som er beskyttet, ikke skal behøve opphold på koronahotell».

Folkehelseinstituttet (FHI) har allerede siden 4. mai vært klar på at internering av vaksinerte personer på koronahotell er «uforholdsmessig» og anbefalt å oppheve ordningen. FHI mener at vaksinerte har minimal risiko for å bli smittet og spre smitte videre.

Regjeringen har likevel sett bort ifra dette rådet og har blant annet begrunnet det med at det er en fare for at noen kan lage falske vaksinebevis.

Nå har altså opposisjonen tvunget regjeringen til å følge FHIs anbefaling.

