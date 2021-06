John Carew etterforskes for grov skatteunndragelse

– Økokrim kan bekrefte at vi har startet etterforskning av John Carew. Bakgrunnen for saken er en anmeldelse fra Skatteetaten. Økokrim mener det foreligger skjellig grunn til å mistenke Carew for grov skatteunndragelse, opplyser påtaleansvarlig og førstestatsadvokat Marianne Bender i Økokrim i en pressemelding onsdag.

Økokrim har foretatt ransakinger på flere adresser. Ingen er pågrepet. Det var Dagens Næringsliv som først meldte om saken.

– Fortvilet og ulykkelig

– John er fortvilet og veldig ulykkelig og skjønner ingenting, sier Carews mangeårige agent og forretningspartner Per A. Flod til Børsen.

Carew mistenkes for å ha gitt uriktige opplysninger i sin skattemelding ved at det ikke er opplyst om inntekt og formue i utlandet. Han mistenkes også for å ha gitt uriktige opplysninger om sin inntekt og formue i Norge.

– Saken har sitt utspring i at norske ligningsmyndigheter mener at John har kommet i skade for å være noen dager for mye i Norge, og at skatt skulle vært betalt i Norge, ikke til Storbritannia, sier Flod.

– John har gjort det han mener er riktig, sier han.

Fikk vite om saken i januar

Flod sier at de visste at Økokrim hadde opprettet en sak allerede i januar, da Carews advokat ble kontaktet.

– Vi la fram alt for norske ligningsmyndigheter og hadde en dialog rundt dette. Det var derfor overraskende og nesten et sjokk da de varslet at de hadde startet etterforskning, sier han.

Dersom man oppholder seg i Norge i mer enn 183 dager i året, anses man som bosatt i Norge.

– Alle som er bosatt i Norge, skal opplyse om all sin inntekt og formue i skattemeldingen og betale skatt av dette. Vi vil nå bruke nødvendig tid til å etterforske, for å finne ut om det har skjedd en skatteunndragelse eller ikke, sier Bender. (NTB)