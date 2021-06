Unio-streiken trappes opp – konsekvensene blir merkbare

Forhandlingsleder Aina Skjefstad Andersen i Unio snakker med streikevakter utenfor Deichman bibliotek i Bjørvika i Oslo. Unio trapper opp streiken også i Oslo med over 1.200 ansatte i skoler, barnehager og ulike helseinstitusjoner. Fra før er over 600 Unio-medlemmer i Oslo tatt ut i streik etter at meklingen med Oslo kommune ikke førte fram. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB (Stian Lysberg Solum/NTB)