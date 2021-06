Eldre skal læres opp til å avsløre falske nyheter for å hindre påvirkning av høstens valg

− Fremmede staters påvirkningsvirksomhet er en alvorlig trussel mot nasjonal sikkerhet og må stanses. Derfor vil regjeringen gi PST nye verktøy og foreslo 12. mai å kriminalisere samarbeid med fremmede etterretningstjenester, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

De siste årene har man sett påvirkningskampanjer og desinformasjon i forbindelse med valg i flere land. Russland og Iran er for eksempel blant landene som er blitt beskyldt for å forsøke å påvirke de to siste presidentvalgene i USA.

Regjeringen har nå laget en tiltaksplan for å hindre påvirkning av stortings- og sametingsvalget til høsten.

Blant tiltakene er at eldre og den øvrige befolkningen skal læres opp til å identifisere falske nyheter og desinformasjon i forbindelse med valget. I tillegg utarbeides det en veileder om hatytringer og trusler rettet mot kandidater som stiller til valg, og mediene vil også inviteres til et dialogmøte med regjeringen for å styrke sikkerheten ved gjennomføringen av valget.

Fakta om regjeringens tiltaksplan mot uønsket valgpåvirkning

Regjeringen legger til grunn risiko- og trusselvurderinger utarbeidet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Etterretningstjenesten (E-tjenesten) for å sikre gjennomføringen av valget.

PST og NSM gir beslutningsstøtte og sikkerhetsfaglige råd til politiske partier, myndighetspersoner og aktuelle virksomheter.

NSM, PST og E-tjenesten utarbeider en informasjonsbrosjyre som sendes til alle kandidater som stiller til stortingsvalget og sametingsvalget i 2021.

NSM styrker sin evne til respons, hendelseshåndtering og informasjonsdeling knyttet til beredskapsordningen for sosiale medier (SoMeB).

NSM ved Nasjonalt cybersikkerhetssenter styrker sin evne til å avdekke, varsle om, respondere og håndtere nettverksoperasjoner mot valginfrastruktur og andre viktige aktører knyttet til valgprosessen og valggjennomføringen.

Valgdirektoratet gjennomfører testing av det elektroniske valgadministrasjonssystemet EVA og alle benyttede plattformer for direktoratets løsninger i samarbeid med NSM og andre eksterne aktører. Direktoratet iverksetter tiltak for økt sikkerhet ved behov.

Valgdirektoratet veileder kommuner og fylkeskommuner om fysisk sikring av de tekniske løsningene som brukes ved valget, og om sikker bruk i valggjennomføringen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har lyst ut et forskningsoppdrag om valgpåvirkning.

I forbindelse med forberedelser til gjennomføringen av valget vil Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) arrangere beredskapsmøter med alle statsforvaltere og tverrsektorielle samvirkekonferanser med beredskapsaktører på direktoratsnivå.

DSB og Medietilsynet utvikler informasjonsmateriell og forbrukervennlige råd om desinformasjon og falske nyheter for å styrke befolkningens kritiske medieforståelse i forkant av valget.

Medietilsynet utvikler opplæringsressurs om falske nyheter og desinformasjon for seniorer for å styrke gruppens kritiske medieforståelse i forkant av valget.

KMD utarbeider veileder om hatytringer og trusler rettet mot kandidater som stiller til valg.

KMD inviterer mediene til dialogmøte om regjeringens arbeid for å styrke sikkerheten ved gjennomføringen av valget.

Kilde: Regjeringen

