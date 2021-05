Statsadvokaten ber om at Viggo Kristiansen blir løslatt

I en pressemelding mandag opplyser statsadvokatene Andreas Schei og Johan Øverberg at påtalemyndigheten støtter Viggo Kristiansens anke om løslatelse.

– Etter en samlet vurdering, der det er tatt i betraktning at saken etter gjenåpningen ikke er endelig avgjort, og der også behovet for samfunnsvern er vurdert, har påtalemyndigheten kommet til at vi vil støtte Kristiansens anke til Høyesterett og påstå ham løslatt, skriver de to.

[ Kommentar: En av norgeshistoriens grusomste drapssaker kan også være et av våre verste justismord ]

– En enorm lettelse

– Viggo er betydelig overrasket, men veldig glad. Jeg har også snakket med familien. Flere sier de skal hjem og heise flagget, sier Kristiansens forsvarer, advokat Arvid Sjødin, til NTB.

Han sier at de forventer at Kristiansen blir løslatt i løpet av mandag eller tirsdag.

– Dette er en veldig viktig dag for veldig mange. Nå er det en enorm lettelse, sier forsvareren.

– Nå forventer vi at Oslo-politiet starter en etterforskning av saken og kommer til bunns i det som har skjedd. Når man får konklusjonen, er jeg overbevist at vi får vite hva som skjedde, sier Sjødin.

– Vi nærmer oss en fasit i Baneheia-saken, sier han.

Gjenopptatt i februar

Gjenopptakelseskommisjon besluttet 18. februar i år å gjenåpne straffesaken mot Viggo Kristiansen. Oslo statsadvokatembeter gjennomgår saken og skal gi en innstilling til Riksadvokaten om det skal gjennomføres en ny hovedforhandling eller om det skal bes om frifinnende dom uten hovedforhandling. Det arbeidet pågår fortsatt.

– Grunnet sakens alder, omfang og pågående etterforskningsskritt må det antas at endelig innstilling og Riksadvokatens avgjørelse tidligst vil kunne foreligge høsten 2021, heter det i pressemeldingen.

Det ble mandag også kjent at påtalemyndigheten ikke vil bringe saken inn for retten for å få forlenget forvaringen.

– Ved denne vurderingen er det blant annet vektlagt at verken kriminalomsorgens innstilling eller de sakkyndiges vurdering av Kristiansen er av en slik art at hensynet til samfunnsvern tilsier en forlengelse slik saken nå står, heter det.

Saken fortsetter under videoen

Overrasket

Familiene til drepte Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen er overrasket og skuffet over at påtalemyndigheten ber om at Viggo Kristiansen løslates.

– Vi fikk en antydning, men trodde ikke det skulle skje i dag, sier bistandsadvokat Audun Beckstrøm til NTB.

Høyesterett skal etter planen behandle spørsmålet om løslatelse 17. juni i full behandling med fem dommere, men nå ber påtalemyndigheten ifølge VG om at spørsmålet behandles skriftlig.

– Det er skuffende. Lagmannsretten mente han fortsatt er farlig, og at han burde sitte. Vi mener det riktige ville være at Høyesterett da behandlet spørsmålet, sier Beckstrøm til NTB.

Påtalemyndigheten presiserer at støtten til begjæringen om løslatelse» ikke er uttrykk for noe standpunkt til skyldspørsmålet».

Kristiansen er dømt til 21 års forvaring for å ha vært hovedmannen bak voldtektene av og drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Kristiansen har hele tiden nektet straffskyld.

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel. Han har sonet ferdig.

