Flere helsearbeidere kvier seg for å ta andre dose med vaksine

Årsaken er at de er bekymret for bivirkninger og for å blande doser fra forskjellige produsenter, skriver VG.

Avisen har vært i kontakt med en rekke kommuner som oppgir at det finnes helsepersonell som avslår tilbudet om dose to.

Hele 90 prosent av dem som fikk den første dosen med AstraZeneca i Norge før den ble stoppet, var helsepersonell.

En undersøkelse foretatt av tidsskriftet Sykepleien i april viser at nesten én av ti sykepleiere som er vaksinert med første dose av AstraZeneca, ikke ønsker å ta andre dose, samme hvilken produsent den er fra.

Ifølge Folkehelseinstituttet er foreløpig ingen nasjonal oversikt over hvor mange helsearbeidere som ikke tar andre dose. Fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at det generelt er viktig at helsepersonell er godt beskyttet.

