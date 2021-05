Wizz Air avvikler flysatsingen innenlands i Norge fra 14. juni

– Beslutningen baserer seg på finansielle og kommersielle vurderinger. Selskapet flytter kapasitet til andre markeder, skriver kommunikasjonsdirektør Andras Rado i en epost til E24.

Flyselskapet beholder imidlertid den norske basen, og vil fortsette å fly passasjerer inn og ut av Norge.

Rado sier at de siste sju månedene har vist at det ikke er finansielt bærekraftig for selskapet å flytte kapasitet til Norge på kommersiell basis når alle andre flyselskaper får hjelp og derfor ikke opererer på markedsbetingelser.

– Ikke overrasket

Dagens Næringsliv skrev natt til lørdag at ikke lenger er mulig å bestille billetter til norske innenriksflyginger etter 13. juni.

Yngve Carlsen, leder i Norsk Flygerforbund, sa til avisen at han ikke ville bli overrasket om selskapet stanser satsingen.

– Jeg er dog ikke overrasket dersom dette er tilfelle da jeg vil tro at Wizz Airs businesscase var basert på at Norwegian ikke klarte seg. Med et rekonstruert og refinansiert Norwegian, samt Flyr, SAS og Widerøe går nok ikke tallene opp, sa Carlsen.

Etter det NTB kjenner til har Luftfartstilsynet varslet Wizz Air om at tilsynet ønsker å gjennomføre en inspeksjon av selskapets base på Gardermoen 16. juni.

Wizz Airs etablering i Norge i fjor høst har vært omstridt, ikke minst på grunn av selskapets holdning til fagorganiserte.

