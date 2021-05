Vinmonopolet på omdømmetoppen – Ryanair og Wizz Air gjør det dårlig

Etter koronaåret er Vinmonopolet den virksomheten i Norge som har best omdømme, skal vi tro ferske funn fra PR-byrået Apelands.

Vinmonopolet får en score på 85 i Apelands undersøkelse, like foran Tine, som tok andreplassen med en score på 84.

[ Stor salgsvekst for Vinmonopolet i 2020 ]

– Det er den beste bekreftelsen vi kan få på at våre ansatte gjør en god jobb, for en snart 100-årig monopolbedrift er det ekstra gøy å se at kundene er så fornøyd med oss, sier Vinmonopolet-sjef Elisabeth Hunter til Kampanje.

Mens Vinmonopolet jubler, havner lavprisselskapene Ryanair og Wizz Air helt i bunnen av kåringen med aller dårligst omdømme. Av de 50 virksomhetene i Norge som er vurdert, tok Wizz Air 49. plass, mens Ryanair kommer dårligst ut på en 50. plass.

Saken fortsetter under bildet

Ryanair har lenge vært blant virksomhetene med dårligst omdømme i Norge.

– Dette er flyselskap folk verken liker eller har tillit til, sier Apelands administrerende direktør, Ole Christian Apeland.

NRK, Finn og Coop gjorde det også bra med plasseringer like etter Tine, mens Ryanair-konkurrentene Norwegian og SAS gjorde det middels bra.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen