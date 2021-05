Lørenskog-saken: Politiet har tro på å finne ut av krypto-sporet

Overfor TV 2 vil politiadvokat ikke Richard Beck Pedersen ved Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i Kripos si om de har funnet ut ting som de tror gjerningspersonene har forsøkt å holde skjult.

– Jeg vil være forsiktig med å si hva vi har funnet ut og hvordan vi har funnet det, men jeg kan si at vi jobber videre med de sporene vi har, og vi har fortsatt tro på at vi kan finne resultater ved å følge disse sporene, sier han.

– Jeg tror jeg skal nøye meg med å advare mot å tro at politiet aldri vil finne ut av et slikt opplegg. Det er noe vi jobber hardt for, og det har vi tro på at kan lykkes, fortsetter han.

Tom Hagen er siktet for drap på kona Anne-Elisabeth, men nekter for å ha noe med saken å gjøre.

Ifølge TV 2 ble det mer enn fire måneder før Anne-Elisabeth Hagens forsvinning 31. oktober i 2018 opprettet en nettside som innholdet kryptovaluta-adressen som Tom Hagen ifølge trusselbrevet kunne bruke til å kommunisere med.

