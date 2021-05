FHI: Alle over 18 år trolig ferdigvaksinert 19. september

Oppdateringen kom fredag, og prognosen er én uke senere enn forrige oppdatering som kom 30. april.

Folkehelseinstituttet (FHI) regner med at alle over 18 år har fått første vaksinedose i løpet av uke 30, altså mellom 26. juli og 1. august.

Dette er et nøkternt scenario med hensyn til hvor mange vaksiner og doser som blir tilgjengelig.

FHI presenterer også et scenario som er mer optimistisk i anslaget for leveranser og godkjenning av vaksiner. Da regner de med at alle over 18 år er ferdigvaksinert innen 12. september, og at første dose er satt innen 25. juli.

Det presiseres at kalenderen er foreløpig og endres jevnlig.

