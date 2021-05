Equinor planlegger fortsatt langvarig oljeproduksjon

Den nye rapporten til det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast at det ikke vil være rom for å åpne et eneste nytt olje – og gassfelt etter 2021 hvis målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader fram mot 2050 skal nås.

Istedenfor mener IEA det må satses enorme investeringer i fornybar energi, primært gjennom utbygging av sol- og vindkraft.

Equinors sjeføkonom Erik Wærness slår overfor Klassekampen fast at rapporten ikke får noen konsekvenser for oljegigantens framtidsplaner. Tvert imot satser Equinor på flere tiår med fortsatt lønnsom olje- og gassproduksjon.

– Vi kan ikke ta strategiske beslutninger basert på ett enkeltelement i et scenario med ekstremt mange andre elementer, sier Wærness til avisen.

Han mener det er usannsynlig å klare å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader, og at omstillingen som kreves er enorm. Samtidig sier han at Equinor planlegger å opprettholde produksjonen av olje og gass på lang sikt. .

– Vi kommer til å opprettholde lønnsom produksjon fra for eksempel Johan Sverdrup og Troll i mange tiår framover, trolig like lenge som Equinor og Olje- og energidepartementet har eksistert.

Men samtidig understreker han at Equinor har forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2050.

