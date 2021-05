Equinor planlegger fortsatt langvarig oljeproduksjon

Den nye rapporten til det internasjonale energibyrået (IEA) slår fast at det ikke vil være rom for å åpne et eneste nytt olje – og gassfelt etter 2021 hvis målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader fram mot 2050 skal nås.

[ IEA: Ikke rom for noen nye oljefelt hvis klimamål skal nås ]

Målet i Parisavtalen er å holde den globale oppvarmingen godt under 2 grader, og å forsøke å begrense den til 1,5 grader.

IEA mener det må satses enorme investeringer i fornybar energi, primært gjennom utbygging av sol- og vindkraft.

Equinors sjeføkonom Erik Wærness slår overfor Klassekampen fast at rapporten ikke får noen konsekvenser for oljegigantens framtidsplaner. Tvert imot satser Equinor på flere tiår med fortsatt lønnsom olje- og gassproduksjon.

[ Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark ]

– Vi kan ikke ta strategiske beslutninger basert på ett enkeltelement i et scenario med ekstremt mange andre elementer, sier Wærness til avisen.

Han mener det er usannsynlig å klare å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader, og at omstillingen som kreves er enorm. Samtidig sier han at Equinor planlegger å opprettholde produksjonen av olje og gass på lang sikt.

Saken fortsetter under videoen

– Vi kommer til å opprettholde lønnsom produksjon fra for eksempel Johan Sverdrup og Troll i mange tiår framover, trolig like lenge som Equinor og Olje- og energidepartementet har eksistert.

Men samtidig understreker han at Equinor har forpliktet seg til å være klimanøytrale innen 2050.

Kraftige reaksjoner

Både MDG og Greenpeace Norge reagerer kraftig.

– Vi forventer en tydelig avklaring fra Norges største selskap på om de forholder seg til Parisavtalen eller ei. Det er svært alvorlig om Equinor ikke gjør det, og da må norske politikere komme på banen, sier leder Frode Pleym i Greenpeace Norge.

Stortingskandidat Rasmus Hansson i MDG sier det er direkte sjokkerende at Equinor baserer virksomheten sin på at man ikke kommer til å klare å nå klimamålene.

– For det første er det direkte umoralsk, fordi vi er helt nødt til å nå målene. Og for det andre er det ekstremt risikabelt også økonomisk. Det er skammelig rett og slett, hevder han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen