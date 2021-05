Riksrevisjonen: Noen av regjeringens krisepakker traff skjevt

Torsdag la Riksrevisjonen fram sin gransking av regjeringens krisepakker etter nedstengningen som følge av koronapandemien.

Hovedkonklusjonen er at ordningene stort sett traff målgruppene i samsvar med formålene med bevilgningene. Dette gjelder særlig de virksomhetene som ble hardest rammet av nedstengningen.

Skjevfordeling

Mens flertallet fikk en relativt beskjeden sum i støtte, fikk et fåtall store beløp: Åtte bedrifter fikk i alt 17 prosent av det totale beløpet som var satt av til næringslivet, mens 14 virksomheter fikk 30 prosent av kaka til kulturordningen.

Dette er det grunn til å stille spørsmål ved, mener Riksrevisjonen, som likevel velger å ikke kritisere skjevfordelingen direkte.

Ordningene favnet heller ikke alle grupper som hadde behov for støtte, og noen av ordningene hadde også skjevheter, heter det i rapporten.

Blant annet fikk selskaper som var organisert som konsern med datterselskaper, høyere kompensasjon enn foretak som var organisert med avdelinger.

Det kan ha virket konkurransevridende, ifølge Riksrevisjonen.

Undersøkelsen har også avdekket at det ikke ble etablert et system for kontroll av støtteordningene.

– Det var ingen som fikk et formelt ansvar for kontroll på tvers, og tilskuddsforvalterne oppgir at de i liten grad har hatt anledning til å gjøre slike kontroller, skriver Riksrevisjonen.

Fem ordninger

I alt har Riksrevisjonen gransket fem ulike støtteordninger. Konklusjonen er at de aller fleste av de 43.000 som søkte på en av ordningene, fikk støtte raskt.

Men det er noen unntak, påpeker Riksrevisjonen.

– I den andre runden i kulturordningen var det mange som måtte vente lenge på penger. For medieordningen tok det hele seks måneder fra vedtaket i Stortinget til utbetalingene skjedde, heter det i rapporten.

Falt utenfor

I tillegg hadde flere av ordningene kriterier som førte til at små aktører falt utenfor.

Innenfor frivillighet og idrett var det for eksempel mange små lag og organisasjoner som ikke kunne søke fordi inntektstapet måtte være på minst 25.000 kroner.

– Det er imidlertid vanskelig å vite hvor mange det gjelder, siden det ikke var mulig å legge inn en søknad dersom man ikke oppfylte kravene for ordningene, skriver Riksrevisjonen.

Nav får godkjent

Nav får Riksrevisjonens godkjentstempel for måten den eksplosive veksten i stønadssøknader ble håndtert på da koronapandemien rammet landet i fjor vår.

Kort tid etter at landet ble stengt ned i fjor vår, eksploderte arbeidsledigheten her. Fra 2,7 prosent i februar hadde den steget til det til det høyeste nivået i moderne tid to måneder senere: 14,6 prosent.

Nav fikk ansvaret for å iverksette Stortingets vedtak for å sikre inntekten folk først og hjelpe bedriftene med kostnader knyttet til permitteringer, sykefravær og omsorg for barn – og har i hovedsak etterlevd forutsetningene om rask gjennomføring, ifølge Riksrevisjonen.

– Etaten måtte gjøre endringer i eksisterende ordninger og opprette nye ytelser mens søknadsbunken om dagpenger fra fortvilte nordmenn vokste, framgår det av rapporten som ble offentliggjort torsdag.

Sikret rask utbetaling

Nav mottok flere søknader om dagpenger i løpet av de to første ukene etter nedstengingen 12. mars enn direktoratet vanligvis gjør i løpet av et helt år. Det ble i slutten av måneden etablert en ordning for utbetaling av forskudd på dagpenger.

– Det sikret rask utbetaling til dem som mistet jobben eller ble permitterte, og begrenset konsekvensene av den lange saksbehandlingstiden. I slutten av september hadde etaten tatt unna køen av søknader, og saksbehandlingstiden var normal igjen, konkluderer revisjonen.

Mangler kontroll

Riksrevisjonen poengterer imidlertid at det ennå ikke er etablert kontrollrutiner for å fange opp misbruk av ordningene og feilutbetalinger. Så langt er 33 personer/bedrifter anmeldt for svindel av til sammen 29 millioner kroner fra ordningen med lønnskompensasjon til permitterte.

Ved utgangen av året var dessuten 3,4 milliarder kroner som ble utbetalt som forskudd på dagpenger, ikke tilbakebetalt.

---

Fakta om regjeringens kriseordninger

Dette er ordningene for krisestøtte som Riksrevisjonen har gransket:

Kompensasjonsordningen for næringslivet: 50 milliarder kroner, justert ned til 7 milliarder kroner. Om lag 7 milliarder er utbetalt.

Vedlikeholdsordningen: 250 millioner kroner. Rundt 15 millioner er utbetalt.

Frivillighets- og idrettsordningen: 1,87 milliarder kroner. Drøyt 1,3 milliarder er utbetalt.

Kulturordningen: 1,25 milliarder kroner. Alt er utbetalt.

Medieordningen: 300 millioner kroner. Rundt 92 millioner er utbetalt.

Ordningene gjaldt fra mars til oktober 2020.

---