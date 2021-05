Ytringer mot Lan Marie Berg etterforskes

Politiet skal etterforske om uttalelsene er straffbare. De skal deriblant vurdere om de anses som hensynsløs atferd og oppfordring til straffbare handlinger.

– Både avdekking og straffeforfølgning kan være virkningsfullt, men også andre tiltak som at politiets nettpatrulje patruljerer i kommentarfeltene på nett kan ha god forebyggende effekt. Trusler og hatefulle ytringer mot politikere og folkevalgte utgjør en alvorlig trussel mot vårt demokrati, sier politimester Beate Gangås i en pressemelding onsdag.

Oppfordring til straffbar handling

Politiadvokat Viola Bjelland sier til NTB det er for tidlig å si noe om hva etterforskningen vil føre til. I øyeblikket mener politiet det er mest aktuelt å etterforske brudd på straffelovens paragraf 183, oppfordring til straffbar handling, og paragraf 266, hensynsløs atferd.

Oppfordring til straffbar handling kan straffes med bot eller fengsel i inntil tre år, mens hensynsløs atferd kan straffes med bot eller fengsel i inntil to år.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har vært utsatt for store mengder hets og trusler på internett i flere år.

Oslo-politiet opplyste mandag at de har startet undersøkelser og vurderer etterforskning av truslene. MDG-politikeren kalte det en stor lettelse.

– Jeg har også satt stor pris på at mange, også politiske motstandere, har sagt tydelig ifra om at det ikke er greit med hetsende eller truende kommentarer. Tusen takk for omtanken. Det varmer, skrev Berg på Facebook.

Aktuelt å etterforske ytringer mot andre politikere

Lørdag kveld uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) seg sterkt imot hetsen etter at Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit la ut en skjermdump av en rekke hetsende kommentarer fra en Facebook-gruppe.

Bjelland sier de er åpne for tips fra publikum om truende og ubehagelige ytringer mot politikere.

– Nå har jo politiet blitt kjent med disse ytringene, da er vi forpliktet til å etterforske dem. Det er helt åpenbart aktuelt å etterforske lignende ytringer mot andre politikere, hvis det finnes, og vi tar gjerne imot tips fra publikum, sier hun.

Bjelland peker på at politiet har en nettpatrulje, men at denne ikke kan nå fram overalt.

