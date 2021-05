Slik kommer du i gang igjen med treninga: – Ikke kjør på og tren som før alt stengte, sier treningsekspert

– Ikke kjør på og tren som du gjorde før alt var stengt. Ta hensyn til at du ikke har hatt treningsrutiner og at kroppen kanskje ikke er like sterk og utholdende som den var før.

Fra onsdag er det nå mulig med egentrening på treningssenter i Oslo igjen. Muskelfysiolog og personlig trener Helene Høimyr (36) mener det er viktig å bruke tid på å bygge seg opp igjen dersom man har vært lite aktiv de siste sju månedene. Begynner du for brått kan du risikere å bli skadet eller demotivert, forteller hun. Høimyr har derfor klare tips til oppstartsfasen:

Fire tips til deg som ønsker å komme i gang med trening igjen

Lag en kortsiktig plan for hva du ønsker å oppnå og hvor ofte du ønsker å trene. Sett deg et mål for uka eller måneden. Ta hensyn til at du har hatt en lang pause. Begynn med lavere vekter og i et rolig tempo. Ikke rush til første og beste treningssenter for så å surre rundt uten mål og mening. Det blir lite effektivt, som igjen vil påvirke motivasjonen.

Behold de gamle rutinene

Høimyr har også tips til dem som har greid å opprettholde treningen under nedstenginga.

– Sannsynligvis har du ikke trent hjemme eller ute på samme måte som du gjør på treningssenteret. Så skynd deg langsomt!

Hvis du opplever at du har funnet en treningsrutine i hverdagen som du liker, anbefaler Høimyr å holde tak i noe av det. Du trenger ikke å bytte ut de rutinene du har hatt og øvelsene du har gjort fram til nå, men du kan kombiner det med annen trening, forklarer Høimyr.

Hun tror det å komme seg på treningssenter etter sju måneder med nedstenging er en stor lettelse for mange, mens andre vil oppleve det som en dørstokkmil.

– Men det går an å ha en aktiv livsstil uten å dra på et treningssenter tre ganger i uken. Finn ut hva som funker for deg.

– Hvor viktig tror du det er for folk at treningssentrene nå åpner igjen?

– Jeg vil tro at det er helt avgjørende for noen, mens det for andre bare er et positivt tillegg til de rutinene de allerede har. Jeg opplever at folk har vært flinke til å se muligheter og benytte seg av de alternativene som finnes ute, svarer Høimyr.

Senterleder for Sats Akersgata, Therese Ellingsdalen (35), er fornøyd med å kunne ønske medlemmer velkommen tilbake til trening. (Thale Engelsen)

En gledens dag

– Dette er en gledens dag. Det er så god stemning her, endelig.

Det sier senterleder for Sats Akersgata, Therese Ellingsdalen (35), når Dagsavisen møter henne onsdag formiddag, på første åpningsdag etter den sju måneder lange nedstengingen i Oslo. Senteret åpner riktignok med begrensninger. Det er krav om å holde to meter avstand til andre hele tiden, alle ansatte må bruke munnbind og medlemmer må bruke munnbind på vei inn og ut av senteret. De har også strenge krav og rutiner til bruk av Antibac og vask av utstyr.

Det er beregnet fire kvadratmeter per person for at det skal være mulig å holde to meter avstand. Sats har valgt å legge seg på en god margin for å være sikre på at de er godt innenfor og at treningen blir trygg. Det betyr at de har plass til 54 medlemmer på senteret samtidig.

– Det har vært greit med folk innom i dag. Alle medlemskap har vært fryst og ble ikke åpnet før midnatt så vi merker at mange booker seg på nå og at trykket blir større utover dagen, sier Ellingsdalen.

For at senteret skal ha oversikt over hvor mange og hvem som er på senteret må alle medlemmer booke time på forhånd. Det er mulig å maksimalt booke tre timer samtidig og hver time varer 60 minutter.

– For at alle skal få muligheten til å trene, kan man ikke fullbooke hele uken. Det viktigste nå er at treningen er sikker og trygg for medlemmene, og vi gjør alt vi kan for det, sier Ellingsdalen.

Stor etterspørsel etter personlige trenere

Ellingsdalen merker at folk er glade for å komme tilbake på trening. En undersøkelse fra Norsk koronamonitor viser at mer enn hver tredje nordmann har fått dårligere fysisk form etter koronautbruddet. Blant de unge gjelder det halvparten.

– Fysisk aktivitet har sammenheng med mental helse. Derfor er vi kjempeglade for at vi nå kan bidra med å gjøre Oslo sin befolkning sunnere og gladere. Jeg merker også at det betyr noe for folk bare det å se og snakke med andre mennesker, etter mange timer på hjemmekontor, sier hun.

Sats har stor etterspørsel etter personlige trenere nå som sentrene åpner igjen. Ellingsdalen sier det betyr mye for folk å få riktig veiledning og det dyttet de trenger for å komme i gang igjen.

– Det er klart at det kan være tungt for mange å komme i gang igjen etter sju måneder, og da er vi her for å hjelpe.

Da Norge åpnet opp igjen etter tre måneder med nedstenging i fjor, var mange bekymret og redde for smitte da treningssentrene åpnet igjen. Den bekymringen har ikke Ellingsdalen lagt merke til i dag.

– Jeg tror det er fordi mange så hvor strenge vi var forrige gang vi åpnet etter nedstenging, og denne gangen er det enda strengere.

Dette innføres i Oslo onsdag 26. mai:

Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen, og det åpnes for skjenking til klokken 22. Fra 27. mai er det ikke lenger krav om matservering ved skjenking.

Treningssentre og svømmehaller åpner, men strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand, og forbud mot gruppetrening.

Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år på grupper inntil 20 personer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpnes for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

Museer og gallerier kan åpne med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Arrangement innendørs for opptil 20 personer når det er faste tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Utendørs åpnes det for arrangement for inntil 50 personer med faste tilviste plasser eller for 30 personer hvis det ikke er faste plasser.

Fritidsklubber åpner for inntil 20 personer om gangen.

Kilde: Regjeringen og Oslo kommune.

