Norwegian ut av konkursbeskyttelsen: – Vi har reddet selskapet

– I dag har vi skrevet historie, ikke bare Norwegian-historie og i luftfarten, men også norgeshistorie, sa Schram i Norwegian på en pressekonferanse onsdag formiddag.

– Vi har reddet er flyselskap som har en enorm verdi for Norge, og som binder dette langstrakte landet sammen fra nord til sør, sa konsernsjefen.

Selskapet opplyser i en børsmelding onsdag at de forlater konkursbeskyttelsen, og at kapitalinnhentingen for å redde selskapet nå er over.

Norwegians finansdirektør Geir Karlsen sier at det siste året, og spesielt de siste seks månedene har vært en intens periode.

– Vi har forhandlet med 30–40 store banker og flere tusen kreditorer, sier han.

Karlsen sier at selskapet har hatt tre hovedmål i rekonstruksjonsprosessen:

– Det første har vært å overleve. Det har også vært viktig med fleksibilitet, slik at vi kan bygge opp selskapet i takt med at koronasituasjonen blir lettere. For det tredje har vi ønsket at selskapet skal være enda mer konkurransedyktig enn før pandemien.

En god del av de friske pengene som nå kommer inn i selskapet, kommer fra utstedelse av nye aksjer, og fra torsdag vil det være over 700 millioner noterte aksjer i Norwegian mot dagens 42 millioner.

