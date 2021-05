Kunnskapsministeren har sympati for elevene før muntlig eksamen

– Jeg har kjempesympati med elevene som sitter og er stressa. Det er ingen tvil om at det er en krevende situasjon, sa kunnskapsministeren i Politisk kvarter på NRK onsdag morgen.

Men planen er fortsatt å gjennomføre muntlig eksamen for avgangselevene i videregående skole, fastholdt hun.

Ifølge Melby må alle elever forberede seg på at eksamen skal gjennomføres.

[ Debatt: Melby sine labrotter ]

I møter

Statsråden vil likevel ikke utelukke at det kan komme endringer.

Tirsdag møtte hun representanter fra alle fylkeskommunene. Departementet går nå gjennom smittesituasjonen for alle fylkene for å sikre at det er forsvarlig å gjennomføre muntlig eksamen.

– Vi er i en pandemi. Det er sånn at smittesituasjonen utvikler seg. Slik har det vært hele veien. Jeg kan ikke utelukke at det skjer endringer basert på at ting endrer seg eller på vurderinger vi er nødt til å gjøre, sa Melby i Politisk kvarter.

Skriftlig eksamen ble avlyst allerede i februar.

[ Debatt: Kjære Guri Melby og regjeringa – hvor lenge har dere tenkt å gamble med læreres sikkerhet og elevers framtid? ]

Presset i spørretimen

Etter programmet deltok Melby i den muntlige spørretimen i Stortinget. Der måtte hun nok en gang svare for seg.

– Hvem er det egentlig kunnskapsministeren lytter til når hun tviholder på at muntlig eksamen må gjennomføres mot alle de faglige råd? spurte Arbeiderpartiets utdanningspolitiske talsperson Torstein Tvedt Solberg.

Han viste til at Utdanningsdirektoratet har anbefalt Kunnskapsdepartementet å avlyse alle eleveksamener denne våren.

«Rådet er gitt i lys av svarene fra høringsinstansene, den forverrede smittesituasjonen og våre tidligere risikovurderinger og vurderinger av konsekvensene for elevene som har hatt en ulik opplæring og vil ha et ulikt vurderingsgrunnlag», skriver direktoratet i sin vurdering.

[ – To helt jævlige dialekter. Jeg kunne aldri vært sammen med en mann derfra ]

– Spesielt

Melby ble også utfordret av SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– Mener virkelig statsråden at det er dette ungdommen nå trenger? spurte han.

– Det er et perspektiv jeg syns er veldig spesielt, at det er muntlig eksamen ungdommen trenger nå, etter det året de har vært igjennom.

Men kunnskapsministeren sto på sitt.

– Jeg mener det er fullt mulig å gjennomføre muntlig eksamen. Og jeg tror ikke nødvendigvis at elevene får det veldig mye bedre av at vi avlyser muntlig eksamen, sa hun.

Ifølge henne er gjennomføring av muntlig eksamen tvert imot viktig for å opprettholde læringstrykket i skolen.

– Både praktisk og fysisk mulig

De aller fleste eksamener er likevel avlyst denne våren, påpekte Melby.

Det er også rom for å avlyse muntlig eksamen der hvor smittesituasjonen tilsier det.

– Men vi mener at å gjennomføre én eksamen, det er både fysisk og praktisk mulig, sa statsråden.

– Den er lokalgitt, den kan tilpasses den opplæringen som eleven har hatt, og det er også en helt annen situasjon der det bare er tre som møtes. Og det er også mulig å legge til rette for at sensor kan delta digitalt, sa hun.

