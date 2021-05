FHI-overlege: Pandemien utryddes blant eldre

95 prosent av de koronasmittede i mai har vært under 60 år. Samtidig holdes antallet koronapasienter seg fortsatt lavt, skriver Aftenposten.

– Vi tolker det som at vi er i ferd med å utrydde epidemien blant eldre, sier FHI-overlege Preben Aavitsland.

Det skyldes vaksinering og at eldre har et mindre sosialt liv enn unge. I forrige uke var en stor andel av de smittede mellom 15 og 30 år, noe Aavitsland kaller forventet.

– Dette er en forventet konsekvens av at de unge vet at de sårbare er vaksinert, og at de selv ikke vil få alvorlig sykdom. Det er vår, og de vil treffe venner, sier han.

