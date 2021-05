Facebook-gruppe: – Unnskyld, Lan Marie

Ifølge NRK har mye av hetsen som er rettet mot Lan Marie Berg, kommet på Facebook-gruppen «Vi som er totalt imot MDG». Gruppen har per i dag over 63.000 medlemmer, men den er nå satt på pause.

[ Få politikere har blitt hetset så mye som Lan Marie Berg. Trine Skei Grande er en av dem. Her forteller hun hvor hun fikk best hjelp (+) ]

– Vi har satt gruppen på pause for å kunne rydde opp i de innleggene vi har for å unngå at det kommer enda mer rot. Vi ønsker nå en gruppe med strengere regler, hvor vi slår hardt ned på hets, sier en av gruppens administratorer Isabel Olsen Helgesen til kanalen.

Berg, som er byråd for miljø og samferdsel i Oslo, har vært utsatt for store mengder hets og trusler på internett i flere år. Politiet i Oslo opplyste mandag at de har startet undersøkelser og vurderer etterforskning av truslene.

Saken fortsetter under videoen

Helgesen sier hun er lei seg for hetsen rettet mot Berg.

– Jeg ønsker å si unnskyld, Lan Marie. Hun fortjener ikke så mye hets bare fordi enkelte ikke liker politikken hennes. Det er ikke sånn vi ønsker å ha det, sier Helgesen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen