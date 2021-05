Storstilt artistmønstring for Bob Dylan i Oslo

Av Gitte Johannessen

Det hadde Dylan meddelt verden via sitt plateselskap.

– Det må vi finne oss i når det gjelder ham, sier Åge Aleksandersen, som tro til i selskap med Sivert Høyem og gjorde «Positively 4th Street» på tampen av kvelden.

– Jeg var der da den sangen kom ut, den traff meg så inn i helvete, sier Åge om låtvalget anno 1965.

I alt 15 ulike Dylan-låter steg fram i et bredt spekter av tolkninger på fødselsdagsfeiringen i Oslo Konserthus, for anledningen helt publikumstomt helt på tampen av koronanedstengingen i Oslo.

Men NRK var til stede og gjorde opptak av det hele, komplett med sceneintervjuer med veteranartistene Åge Aleksandersen og Åse Kleveland – til en musikkdokumentar som blir å se på kanalen til høsten.

Bredt spekter

Andre som sang Bob Dylan denne kvelden var Paal Flaata, Jonas Alaska, Ingebjørg Bratland, Sondre Lerche, og Nikolaisen-søstrene Elvira og Hilma som tro til i samspill med Iver Kleive på orgel og Knut Reiersrud.

Her var også yngre krefter som Erlend Ropstad, gitarfenomenet Tora Dahle Aagård og Ole Kirkeng, så vel som americanayndlinger som Darling West, Malin Pettersen, Hege Brynhildsen og Signe Marie Rustad.

Og Tom Roger Aadland, kjent for sine Dylan-oversettelser, og Mimmi Tamba tro til med hver sin Dylan-låt på nynorsk – kjent fra Det Norske Teatrets Dylan-oppsetning «Vikla inn i blått» fra i fjor.

Husbandet var The Salmon Smokers, ledet av Freddy Holm.

Lerche ferskest

Bredden var stor, og hele Dylan-tidslinjen ble dekket opp. Blant de nyeste låtene å høre var «I Contain Multitudes» fra fjorårsplaten til den vitale 80-årsjubilanten – som var Sondre Lerches låtvalg.

Han var blant kveldens mest nyfrelste Dylan-fans på artistsiden og kan tidfeste det nøyaktig:

– Jeg kjørte rundt alene i bil på soloturné i fjor sommer og hørte på den nye platen hans. Jeg kom aldri lengre enn første spor. Det er Bob Dylans mesterverk, jeg kommer aldri til å komme over den. Der oppsummerer han alle motsetningene i kunstnerrollen, sier Lerche til NTB.

Ane på gråten

Ane Brun gjorde «Girl from the North Country», og hun sier at følelsene hennes fløy høyt av å stå på konsertscenen igjen.

– Det er nesten så man blir litt på gråten, så mye har man savnet det. Det var nesten bittersøtt, medgir hun.

På spørsmål om hvordan det var å opptre uten publikum i den store salen, svarer hun med et smil:

– Når du står på en stor scene ser du ikke forbi lysene, så det er lett å late som om det var publikum til stede.

Oslo Konserthus har hittil måttet avlyse 500 konserter på grunn av koronapandemien, og direktør Jørgen Roll sier det store scenerommet har stått tomt nærmest i et år.

– Vi måtte tørke støv her og der. Å arrangere dette har vært som å flekse arrangørmusklene våre igjen, det har vært noe positivt å se fram til, sier Roll.

