Professor: Gjenåpningen er ikke forsvarlig – fare for fjerde smittebølge

Den planlagte gjenåpningen får flere smittevernprofessorer som gjennom pandemien har bedt om strengere tiltak til å gå ut med en advarsel.

Andersen ble i 2020 kåret til Årets Oslo-lege for sin mangeårige innsats i hovedstadens smittevernarbeid. Hun har gjennom pandemien tatt til orde for mer munnbindbruk.

På spørsmål om hun tenker den planlagte gjenåpningen av Norge er forsvarlig, svarer hun klart:

– Landsomfattende lettelser er etter mitt syn ikke forsvarlig ennå, fordi totalt antall nysmittede per døgn ligger stabilt høyt, og ikke går raskt nok ned, sier hun til NTB.

– Sjansen for en fjerde pandemitopp i Norge er til stede når vi ser hva som skjedde i fjor sommer. Da var vi nede på 0–10 nysmittede hver dag i hele landet i flere uker. Det var gode utsikter, sier Andersen.

Luftsmitte og grensekontroll

Hun peker på to tiltak som kunne ha blitt tatt for å sørge for en forsvarlig gjenåpning: Enda strengere grensekontroll, og en anerkjennelse av at det er stor risiko for luftbåren smitte.

Andersen viser til det amerikanske folkehelseinstituttet CDC, og delvis Verdens helseorganisasjon (WHO), som begge vurderer faren for luftbåren smitte som stor.

– Derfor må alle nå gjennomføre tiltak som stopper luftsmitte. Det er fremdeles ikke aktuelt i Norge, sier Andersen.

Smittevernprofessor Jörn Klein ved Universitetet i Sørøst sier han forstår at folk ønsker en gjenåpning, og mener det kan skje trygt hvis det tas større hensyn til luftsmitte. Han tar til orde for munnbindbruk også utendørs.

Advarer mot langtidsskader

Han advarer mot å godta en situasjon med høy smitte selv om tallet på innlagte holdes lavt.

– Dette er en absolutt uønsket situasjon. Selv om vi teoretisk sett, kan oppleve en slik situasjon, er det to viktige faremomenter her. Det ene er long-covid, som også kan oppstå ved mild sykdom eller til og med hos pasienter uten kliniske tegn. Det andre er risikoen for mutasjoner som gjør at vaksinen ikke lenger er effektiv, sier Klein.

Han viser til at høy smitte trolig førte til mutasjonen av det som nå er kjent som den indiske virusvarianten.

– Så vi må vente til flertallet av oss er vaksinert og deretter kan vi slippe løs. Covid er ikke borte, selv om vi har underutnyttede intensivavdelinger som antyder det motsatte, påpeker Klein.

– Flere syke og døde

Både Andersen og Klein er enig med helsemyndighetene i at en gjenåpning nå vil føre til økt smitte i tiden framover, ikke bare i Oslo, som åpner onsdag, men hele landet.

– Jeg tror ingen ønsker å «leve med» over 1.000 daglige tilfeller av koronaviruset. Fordi dess flere som blir smittet, dess flere blir syke, flere alvorlig syke, flere dødsfall og flere langtidsskader, sier Andersen.

– Da gjelder det ikke lenger bare eldre, skrøpelige personer, men også i økende grad barn og unge mennesker, sier smittevernprofessoren.

– Bør bruke munnbind i sosiale settinger

Hun viser til at når en større andel av de eldre er vaksinert, er det unge som nå utgjør de smittede i Norge. Siden unge sjeldnere får symptomer, kan de smitte videre uten selv å vite at de er smittet.

– De er helt uskyldige, og vet ikke at de er smittet. Men bruk av munnbind vil alltid redusere smitten med opptil 80 prosent eller mer hvis alle bruker munnbind i sosiale settinger og offentlige rom og arealer, sier Andersen.

Andersen mener vaksineeffekten ikke kommer tidsnok til å motvirke en fjerde smittetopp.

– Vaksineeffekten i hele befolkningen kommer ikke før 60–80 prosent, eller mer, er vaksinert og det kan ta tid, sier hun.

– Det er riktig at det er et kappløp, men vi har fortsatt kun 30 prosent av befolkningen som er vaksinert med den første dose, og vi må opp på langt over 80 prosent, anslår Klein.

Redd folk tror faren er over

Steinar Westin, professor i sosialmedisin ved NTNU, sier til NTB at den siste tidens smittetall gjør ham usikker på hvor forsvarlig gjenåpningen er.

– Mange av oss minnes at assisterende helsedirektør Espen Nakstad tidligere i vår antydet at vi burde ned på et antall smittede på under 200 på landsbasis, før vi åpner opp samfunnet. Det var selvsagt bare et anslag den gangen, men trolig et godt treff, sier Westin.

– Sist fredag ble det registrert 714 smittetilfeller på landbasis, omtrent det samme tallet som medførte at Finland stengte ned tidligere i vår, legger han til.

Westin mener det er fare for at flere nå vil tenke at faren er over, og at det vil føre til sterkt økende smittetall.

Fakta om gjenåpningen denne uken

Dette er de viktigste elementene i gjenåpningen av Norge og Oslo som vil skje denne uken.

Dette innføres nasjonalt torsdag 27. mai

Åpner for grønt nivå i barnehager og skoler:

Fra 27. mai kan kommunene selv bestemme hvilket tiltaksnivå som skal gjelde i skoler og barnehager, ut fra smittesituasjonen lokalt.

Fritidsaktiviteter

Anbefalt gruppestørrelse ved organisert trening i breddeidrett og kultur- og fritidsaktiviteter økes for voksne over 20 år: Fra 10 til 20 personer inne, og fra 20 til 30 personer ute.

Arrangementer

Det kan være inntil 100 personer på innendørs arrangementer som samler deltakere under 20 år som tilhører samme kommune.

På offentlige innendørs arrangementer økes antall personer som kan være til stede uten bruk av faste, tilviste sitteplasser, fra 10 til 50 personer.

På private sammenkomster som ikke skjer i private hjem, hager og hytter, økes antallet innendørs fra 10 til 20 personer og utendørs fra 20 til 30. Dette gjelder for eksempel feiringer i leid lokale eller på offentlig sted.

I private hjem øker antall personer man anbefales å kunne ha på besøk, fra fem til ti, så lenge man kan holde 1 meters avstand.

Ved besøk hjemme regnes ikke beskyttede med i anbefalingen om hvor mange man maksimalt bør være. Det må fortsatt være mulig å holde avstand mellom dem som ikke er beskyttet.

Varemesser og midlertidige markeder skal nå reguleres som kjøpesentre og ikke som arrangementer.

Reiser

For personer som er beskyttet som bor i en kommune med strenge tiltak og reiser til en kommune med mindre strenge tiltak, gjelder ikke anbefalingen om å følge regler og anbefalinger i hjemkommunen. (Gjelder fra 21. mai).

Skjenking

Innslipps- og skjenkestopp utvides til klokken 24, og kravet om matservering ved skjenking bortfaller. Fremdeles vil det bli stilt krav om bordplassering og én meters avstand.

Testing

Regjeringen åpner for mer bruk av massetesting i områder hvor gjenåpningen øker risikoen for mer smitte, særlig der hvor det har vært strenge tiltak lenge.

Testkriteriene endres slik at kommunene kan teste personer uten mistanke om sykdom. Kommunene får muligheten til å prioritere ledig testkapasitet til disse nye formålene.

Toppidrett

På trinn 2 åpnes det for treningskamper i PostNord-ligaen i fotball og i øvrige serier i toppidretten det hittil ikke er åpnet for. Regjeringen vil åpne for seriekamper i de samme seriene tre uker etter 27. mai, såfremt erfaringene fra treningskampene og smittesituasjonen tilsier det.

Dette innføres i Oslo onsdag 26. mai

Kafeer, skjenkesteder og restauranter kan åpne igjen, og det åpnes for skjenking til klokken 22. Fra 27. mai er det ikke lenger krav om matservering ved skjenking.

Treningssentre og svømmehaller åpner, men strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand, og forbud mot gruppetrening.

Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år på grupper inntil 20 personer.

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder kan åpnes for inntil 20 personer om gangen på faste tilviste plasser.

Museer og gallerier kan åpne med samme antallsbegrensninger som gjelder for butikker og lignende.

Arrangement innendørs for opptil 20 personer når det er faste tilviste plasser. Dette inkluderer også gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Utendørs åpnes det for arrangement for inntil 50 personer med faste tilviste plasser eller for 30 personer hvis det ikke er faste plasser.

Fritidsklubber åpner for inntil 20 personer om gangen.

Kilde: Regjeringen og Oslo kommune.

