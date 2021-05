Melby: Ikke lov til å avlyse muntlig eksamen på grunn av for lite undervisning

Melby viser til skoleloven, og sier hun har behov for å komme med noen oppklaringer om hvordan regelverket egentlig er. Det skjer etter at flere kommuner har vurdert å avlyse muntlig eksamen.

Oslos skolebyråd sa forrige uke at det er stor sannsynlighet for at eksamen blir avlyst. Hun viste til en ustabil smittesituasjon og at mange har mistet mye undervisning.

– Jussen er veldig klar. Det kan være uenighet om regelverket, men det er en annen sak. Kommunene står ikke fritt til selv å bestemme om de skal gjennomføre muntlig eksamen eller ikke. Verken i år eller andre år, sier Melby til NTB.

– Det er bare hvis smittevernhensyn tilsier at eksamen kan avlyses, at det kan gjøres. Man kan ikke bruke opplæringssituasjonen gjennom året som grunn til å avlyse eksamen, sier Melby.

Brukte selv opplæringssituasjonen

Nettopp opplæringssituasjonen var blant grunnene til at regjeringen avlyste skriftlig eksamen på ungdomsskolene og videregående skoler i februar.

På spørsmål om hva som eventuelt kvalifiserer til avlysning, viser Melby til at det må være et pågående utbrudd på skolen, eller at det ikke er praktisk mulig å gjennomføre fordi lærer eller sensor er syk.

– Hvis man er i tvil, må man ta kontakt med statsforvalter, som har ansvaret for å sikre at loven følges, sier Melby.

– Viktig å sjekke på forhånd

Venstre-statsråden sier at hun forstår at det er krevende vurderinger kommunene må ta, og sier det har vært slik gjennom hele pandemien. Hun sammenligner det med vurderingen av å stenge skoler.

Der er det også klare rammer i lovverket for når det kan gjøres, sier hun.

Melby ber kommunene søke råd fra Folkehelseinstituttet.

– Hvis de sier at i denne kommunen kan dere ikke gjennomføre eksamen nå av smittevernhensyn, så er det greit å avlyse, sier Melby.

– Det er veldig viktig å sjekke på forhånd. Du kan ikke velge hvilke deler av opplæringsloven du følger, sier hun.

Kan bli eksamen i juni

Kunnskapsministeren mener at selv om eksamen blir avlyst, kan den gjennomføres så sent som juni hvis smittevernsituasjonen da har endret seg.

Hun står på regjeringens beslutning om at muntlig eksamen skal gjennomføres.

– Det er ingen tvil om at det her har vært et spesielt og krevende år, det har det vært for både skoleelever og studenter. Men så har vi sett at det stort sett har gått veldig bra de fleste stedene. På universitetene gjennomførte de helt nye eksamensformer, og det gikk fint, sier Melby.

– Hvis de har grunnlag for å gi elevene et vitnemål, så har elevene også grunnlag til å gå opp i muntlig eksamen, sier hun.