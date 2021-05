Legeforeningens president: – Underlig omfordeling av vaksiner

– Jeg ble sint. Ordentlig sint, liksom. Det føltes så urettferdig, sier lege Trude Basso ved St. Olavs hospital til VG om vaksineomfordelingen. Regjeringen, Stortinget, domstoler, Slottet og enkelte etater skal prioriteres og få 500 doser.

Legeforeningens president sier at Folkehelseinstituttet har åpnet for å prioritere denne gruppen i en særlig vanskelig smittesituasjon. Det er det ikke nå, mener hun.

Kun helsepersonell i regionene Sørøst og Nord er blitt prioritert i vaksinekøen.

– Jeg tenker at det er underlig at det gjøres nå, så lenge vi ikke har god nok vaksinasjonsdekning i helsetjenesten. Ei heller blant risikogruppene i befolkningen, sier Hermansen til NTB.

Forståelse for sinnet

Hermansen sier hun forstår at legen på St. Olavs blir sint når hun jobber på et sykehus der helsepersonell ikke er prioritert.

– Jeg skjønner at leger blir provosert når man ikke har klart å gi god beskyttelse til helsepersonell i hele Norge, sier Hermansen.

Legeforeningen har tatt til orde for at helsepersonell i samtlige helseregioner skal bli prioritert slik at 80 prosent er vaksinert.

– Det er helt nødvendig at utsatt helsepersonell må få vaksine, og jeg tenker det må være et mål at dekningsgraden skal være på 80 prosent, sier Hermansen.

Omstridt prioritering

Regjeringens beslutning om å prioritere seg selv og andre myndighetspersoner i vaksineringen, ble ikke gjort på råd fra fagmyndighetene.

Regjeringen spurte heller ikke fagmyndighetene om en ny vurdering av situasjonen.

Prioriteringen ble raskt kritisert av lærere, som reagerer på at ikke de er blitt prioritert. Flere på venstresiden har krevd dette, og stortingspolitikere i både Arbeiderpartiet og Rødt har sagt fra seg sine vaksinedoser og bedt om at de skal gis til lærere.

