Tix: Folk skal vite at jeg har gjort så godt jeg kan

– Jeg tror jeg må forbedere en liten takketale, uansett hvordan det går, og tenke litt på ordene mine, sier Andreas Haukeland, kjent som Tix, til NTB.

– Folk skal vite at jeg har gjort så godt jeg kan. Og hvis noen tenker at jeg har gjort så godt jeg kan, så har jeg gjort dobbelt så mye som det igjen. For her har vi virkelig stått på, fortsetter han.

Tix framfører «Fallen Angel» som den 22. artisten på scenen lørdag kveld.

[ Staysman om sin Eurovision-favoritt: Jeg ble så revet med at jeg inviterte hele bandet på en orgie ]

Etter framføringen sitter han sammen med noen av danserne, medlåtskriverne Mathias Haukeland og Emilie Hollow og delegasjonsleder Stig Karlsen i greenroom, som i år er plassert midt i salen.

– Forutsetningen er at de som er i greenroom, skal klikke like mye som jeg kommer til å gjøre under hele showet, sier Tix.

Natt til søndag begynner Eurovision-reisen å rundes av for norske artisten.

– Det første jeg gjør etter Eurovision, er å begynne planleggingen av konserten i Oslo Spektrum. Eller konsertene, sier han.

– Så det blir flere?

– Ja, jeg må jo få med alle som har lyst, sier Tix.

[ Eurovision-quiz: Sjekk hva du kan om Europas største folkefest! ]