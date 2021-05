Så mange over 65 år i Norge er nå vaksinert

– Dette er veldig gledelige tall. En så høy oppslutning om koronavaksinasjon gir oss håp om å oppnå god flokkbeskyttelse i samfunnet sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet (FHI) i en pressemelding.

Vaksinasjonsdekningen er høy for aldersgruppene 65 år og eldre i hele landet, med små forskjeller mellom fylkene. Det skyldes at vaksinedosene har vært jevnt prioritert over hele landet til disse gruppene.

– Det betyr at Oslo og deler av Viken som har lavere alder på sine innbyggere enn øvrige fylker har fått færre doser tidlig i programmet, sier Bukholm.