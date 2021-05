Norge donerer millioner av vaksinedoser til fattige land

Av Johan Falnes, NTB

– Hvis vi ikke får slått ned covid-19 i hele verden, så er det ingen av oss som er sikre. Da vrir dette viruset seg rundt, og så kommer det nye mutasjoner, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

– Derfor er det viktig at vi har denne solidariteten.

Hun kunngjør nå at Norge legger opp til å donere om lag 5 millioner vaksinedoser til det globale arbeidet for å bekjempe covid-19. Dosene vil i hovedsak bli gitt videre i løpet av høsten i år og våren neste år.

Nyheten kommer i forbindelse med et globalt helsetoppmøte i Roma fredag.

Venter overskudd

Solberg viser til at Norge gjennom vaksinesamarbeidet med EU har bestilt betydelig mer vaksine enn det som trengs nasjonalt.

Samtidig har Norge bestemt seg for å droppe vaksinen fra AstraZeneca etter flere dødsfall blant vaksinerte.

AstraZeneca-dosene skal i første omgang lånes ut til andre europeiske land. Men etter hvert må lånene «tilbakebetales», og da legger Norge opp til å donere vaksinedosene videre til fattige land, forklarer Solberg.

Hun lover at donasjonene ikke skal gå på bekostning av framdriften i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet i Norge. Men deling av vaksinedoser er avgjørende for å øke tilgangen til vaksine i fattige land.

– I hovedsak ønsker vi å donere det som vi ikke skal bruke selv framover.

Vil bruke Covax

Norge legger i hovedsak opp til å la donasjonene gå via det globale vaksinesamarbeidet Covax.

På den måten vil regjeringen sikre at dosene fordeles rettferdig.

– Vi skal ikke drive med en norsk imperialisme her der vi betaler ut til våre venner. Vi skal sørge for en god og jevn fordeling i et rettferdig system, sier Solberg til NTB.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen varslet på helsetoppmøtet i Roma at EU samlet sett vil donere minst 100 millioner doser til fattige land.

De tre vaksineprodusentene Pfizer, Moderna og Johnson & Johnson kunngjorde samtidig at i alt 3,5 milliarder doser vil bli gjort tilgjengelige for fattige land i løpet av 2021 og 2022.

Forsvarer prioritering

Bakteppet er en situasjon der rike land ligger milevis foran fattige land i vaksineringen.

Mens nærmere 30 prosent av befolkningen i Norge har fått minst én vaksinedose, er andelen bare 1,3 prosent i Afrika.

Solberg forsvarer likevel at Norge vaksinerer egen befolkning først.

– Jeg pleier å si at, vel, det er skattepengene til norske sykepleiere og lærere vi bruker. Det må vi aldri glemme. Dette sier jeg også på internasjonale møter, sier Solberg.

– Det ville blitt opplevd som ganske urimelig hvis vi bare skulle brukt disse pengene til å finansiere vaksinering av andre, og ikke til den norske befolkningen. Vi må ha litt balanse, sier hun.

Frasa seg opsjoner

Men statsministeren trekker også fram at regjeringen allerede i fjor høst valgte å frasi seg opsjoner på vaksinedoser som Norge hadde sikret seg gjennom Covax. Disse opsjonene ble overført til fattige land i stedet.

Den gang stilte både Frp og Sp spørsmål ved beslutningen.

– Det ble litt diskusjon, sier Solberg.

– Men jeg mener faktisk at det ble mye mindre bråk enn du kunne trodd.