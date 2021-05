Nakstad: Kan bli behov for strengere lokale tiltak i månedene framover

Den assisterende helsedirektøren sier den nasjonale gjenåpningen regjeringen legger opp til at skal skje neste torsdag, vil kunne føre til økt smitte.

– Det er en vanskelig balansegang framover, fordi gjenåpningen vil føre til økt kontakt mellom mennesker og dermed økt smitte, mens vaksineringen har motsatt effekt, sier Nakstad til NTB.

Han sier det blir avgjørende at R-tallet, som sier hvor mange en smittet smitter videre, ikke stiger for mye når Norge gjenåpnes.

– For at R-tallet ikke skal stige for mye, tror jeg vi fortsatt er avhengige av at kommuner håndterer utbrudd målrettet og raskt de neste én til to månedene, sier Nakstad.

– Da blir det ingen ny, stor smittebølge, og heller ikke så mange flere innleggelser i uvaksinerte aldersgrupper, legger han til.

Blir store forskjeller

Også statsminister Erna Solberg (H) understreket fredag at selv om Norge åpner opp, vil kommuner som har utbrudd, være nødt til å ha strenge regler fortsatt.

– Det betyr at vi går inn i en periode hvor det vil bli større forskjeller i smittevernreglene, sier Solberg.

Tidligere i vår sa Nakstad at smittetrykket måtte ned under 200 daglige smittetilfeller over tid før nye lettelser kunne gjøres. Siste døgn er det registrert 505 tilfeller.

Likevel opplyste regjeringen fredag at trinn 2 av gjenåpningen starter allerede torsdag 27. mai.

– Jo lavere smittepress vi har, jo mindre risiko er det for nye større oppbluss når samfunnet gjenåpner og folk har mer kontakt mellom hverandre, sier Nakstad.

– Mer smitte blant yngre

Nakstad mener et lavere antall innlagte på sykehusene bidrar til at gjenåpningen kan skje nå.

– Gjenåpningen øker R-tallet, mens vaksinering senker det. Foreløpig balanseres dette med et R-tall på rundt 1 i Norge og at antallet innlagte i sykehus er stabilt, sier Nakstad.

Han peker på at det riktignok er en høyere andel innlagte blant dem i aldersgruppene som ikke er vaksinert.

– Jeg tror vi vil se mer smitte blant yngre mennesker fremover og mindre blant de eldre. Når stadig yngre voksne også er vaksinert, vil R-tallet trolig presses kraftig nedover, slik vi har sett tegn til i Israel og Storbritannia, sier Nakstad.

