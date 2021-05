Tix-danser fra Oslo: Ekspert på å danse med horn og vinger

En korist er skjult i et avlukke bak scenen, i tillegg til at de fire danserne på scenen også korer.

Reno Andersen er den eneste danseren som har vært med helt siden før Tix vant den norske MGP-finalen med «Fallen Angel».

– Det er en helt vanvittig opplevelse, forteller han til NTB.

– Og så er det veldig interessant å se hvordan de greier å få dette til med minimalt med smitte. De har fått alle delegasjonene til å føle seg trygge, fortsetter han.

Han vokste opp på Veitvet i Oslo, og startet med dans på Follo Folkehøgskole i Vestby i Viken.

3.500 i publikum

Under showene i Amsterdam er det rundt 3.500 mennesker i publikum, takket være et strengt regime for koronatesting.

– Det er en veldig rar, men veldig deilig følelse. Jeg har lenge lengtet etter å stå på en scene igjen. Man får jo adrenalin av å stå på scenen. Det er nydelig å få så sykt mye energi at man nesten må roe seg litt ned igjen, sier danseren fra Oslo.

Å jobbe med Andreas Haukeland, eller Tix, er noe helt spesielt, forteller Reno Andersen.

– Som det heter på engelsk: «Don't jugde a book by its cover». Jeg blir overrasket hver dag. Han er superkreativ og hardtarbeidende. Han er jo blitt kalt for «Russekongen», og man har jo da et bilde av hvordan Tix er. Og så viser det seg at Andreas er det stikk motsatte. Han er så jordnær og opptatt av at alle rundt ham har det bra, forteller Tix-danseren.

Horn og vinger

Demonkostymene som danserne har på seg, er tunge og vanskelige å bevege seg med.

– Nå er jeg ekspert på å danse med horn og vinger, så det er bare å booke meg. Det er ingenting av det jeg har gjort før som kommer i nærheten av det å danse med en plate på ryggen som begrenser bevegelsene, samt horn som man ikke må få borti kjettingene sier Reno Andersen.

Tix og «Fallen Angel» gikk tirsdag videre fra den første semifinalen i Eurovision Song Contest. Finalen går lørdag i arenaen Rotterdam Ahoy. (NTB)