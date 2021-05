Pensjonistene får 3,58 prosent årsvekst i løpende alderspensjon i trygdeoppgjøret

Av Marie De Rosa og Bibiana Piene

Pensjonistforbundet, LO og de andre organisasjonene i oppgjøret hadde på forhånd krevd en årsvekst på 3,83 prosent i alderspensjonene, men det ble ikke innfridd da arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) torsdag la fram resultatet i årets trygdeoppgjør.

Tilbudet fra staten er altså på 3,58 prosent, 0,25 prosentpoeng under kravet. Det skuffer LO.

– Vi mener pensjonistene burde fått mer enn det regjeringen tilbyr, sier LOs førstesekretær Julie Lødrup til NTB og viser til pensjonsforliket på Stortinget, der det ble bestemt at pensjonene skal følge lønns- og prisveksten.

Uenige om kompensasjon

Lødrup peker på at pensjonene har vært underregulert i flere år, og at etterslepet fra i fjor, da reguleringene av alderspensjonen endte 1,4 prosentpoeng under den reelle lønns- og prisveksten, ikke blir fullt ut kompensert.

Det er Isaksen uenig i.

– Fra nå av blir reguleringen et gjennomsnitt av lønns- og prisveksten. I tillegg blir det en ekstra høy regulering i år fordi vi også skal kompensere for 2020. Vi skal «late som» vi også hadde denne måten å regulere på i fjor, sier han til NTB.

Han mener at kravet på 3,83 prosent skyldes en annen måte å regne på.

– Motparten har lagt etterslepet på 1,4 prosentpoeng på toppen. Det vi har gjort, er å bake dette inn i lønnsveksten, sier han.

Saken fortsetter under videoen

Ap: Urimelig

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringens måte å regne på er urimelig. Han peker på at årets trygdeoppgjør tar utgangspunkt i en helt ny modell.

– Et negativt etterslep er urimelig når vi skal ha en ny start. Det vil være helt feil i et system som skal være mer rettferdig, at vi begynner med en urettferdighet. Derfor er det rimelig å kompensere pensjonistene i år, sier han til NTB.

Det samme vil Senterpartiet gå inn for, får NTB opplyst.

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen vil heller ikke i år sette sin signatur på oppgjøret, men krever en uenighetsprotokoll. Det samme har forbundet gjort en rekke tidligere år.

– Vi mener etterslepet pensjonistene skulle hatt for i fjor, må kompenseres fullt ut, sier han til NTB.

– Dette innebærer i gjennomsnitt en tusenlapp for pensjonistene, og for folk som har hatt en underregulering av kjøpekraften sin fem av de siste seks årene teller hver eneste krone, sier Davidsen.

