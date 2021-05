Høie: Ikke aktuelt med snarlige lettelser i nasjonale tiltak

Helseministeren har flere ganger tidligere sagt at planen er å åpne mer av det norske samfunnet i «andre halvdel av mai». Nå er vi kommet dit, men helseministeren vil ifølge Aftenposten vente litt til med å endre de nasjonale tiltakene.

– Vi følger de rådene vi får fra Folkehelseinstiuttet (FHI) og Helsedirektoratet, og rådet fra dem er at vi ikke bør gjennomføre de lettelsene nå. Vi bør avvente og se mer av erfaringene fra den helgen vi har bak oss, med 17. mai og langhelg. Mange mennesker som har møttes mange steder, derfor er rådet som FHI og helsedirektoratet har gitt regjeringen å ikke gjennomføre de lettelsene akkurat nå, sier Høie.

[ Kan vi håpe at Raymond forsnakka seg? ]

Samtidig går det mot litt mer lettelser i lenge nedstengte Oslo, noe byrådsleder Raymond Johansen (Ap) skal orientere om fredag.

– Jeg forventer at Raymond gjør det han har sagt, og det tror jeg er klokt, nemlig at Oslo legger til grunn de samme kriteriene som regjeringen. En ser på smittesituasjonen, vaksinasjonsgraden og belastningen på helsetjenesten. Jeg tror det er klokt at Oslo nå har ventet noen dager, nå etter den helgen vi har hatt.

De nasjonale tiltakene som gjelder i dag er blant annet skjenkestopp klokka 22, én meters avstand, unødvendige reiser frarådes og barnehagene og skolene er på gult nivå. Det oppfordres også til å møtes utendørs og ikke ha besøk av flere enn fem gjester, men fullvaksinerte teller ikke inn.

