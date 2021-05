Stortinget gir regjeringen sterk kritikk i Bergen Engines-saken

Det er klart etter et møte i utenriks- og forsvarskomiteen onsdag.

Komiteen går inn for et såkalt daddelvedtak, den sterkeste formen for kritikk som Stortinget kan rette mot regjeringen uten å erklære mistillit.

[ Lettelse på Stortinget etter at regjeringen stanser det omstridte salget av Bergen Engines ]

– Stortingets flertall mener det er avdekket alvorlige mangler i regjeringens sikkerhetsrutiner. Regjeringen har ikke hatt nødvendig kontroll på nasjonal sikkerhet og beredskap, sier Emilie Enger Mehl fra Senterpartiet.

Det planlagte salget av Bergen Engines til det russiskeide selskapet TMH International ble til slutt stoppet med hjemmel i sikkerhetsloven.

I Stortingets høring i saken kom det ifølge Mehl fram helt ny informasjon, blant annet at regjeringens sikkerhetsarbeid ble igangsatt som følge av et eksternt tips til Nærings- og fiskeridepartementet 11. januar.

[ Kommentar: Det er ikke spesielt tillitsvekkende at det var et eksternt varsel som først vekket regjeringens oppmerksomhet ]

– Det er alvorlig at det fremstår som at saken ble tatt tak i som følge av det som fremstår som en tilfeldighet, sier Mehl.

Rødts partileder Bjørnar Moxnes beskriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) som en «vandrende sikkerhetsrisiko».

– Bergen Engines-saken inngår i et mønster der forsvarsministeren sover på post eller opptrer direkte uansvarlig, sier han.

